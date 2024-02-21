Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка очолила чарт кантрі пісень Billboard
Американська авторка-виконавиця в стилі R&B Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка очолила чарти Hot Country Songs і Hot R&B/Hip-Hip Songs з моменту створення списків у 1958 році
Про це пише The Guardian.
42-річна американська зірка Бейонсе стала першою темношкірою жінкою, яка очолила чарт Billboard Hot Country Songs після того, як її трек Texas Hold ‘Em дебютував під № 1.
У жанрі, де побутує суперечливе ставлення до темношкірих артистів, цей трек став історичним досягненням. Бейонсе випустила трек Texas Hold 'Em та 16 CARRIAGES 11 лютого під час несподіваного анонсу альбому на Супербоулі-2024. Вже за чотири дні вона очолила чарт. За тиждень пісня набрала понад 3 млн переглядів на YouTube.
Це також зробило її другою сольною виконавицею, яка дебютувала під номером 1 після того, як Тейлор Свіфт досягла цього досягнення у 2021 році, перезаписавши пісні Love Story і All Too Well. Бейонсе також стала першою жінкою, яка очолила чарти Hot Country Songs і Hot R&B/Hip-Hip Songs з моменту створення списків у 1958 році.
Чарт Hot Country Songs — це мультиметричний чарт, який поєднує дані про продажі в США, трансляції та радіоефіри, подібно до основного чарту Hot 100 Billboard.
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