Букерівська премія - 2024 оголосила довгий список номінантів

Відповідна інформація зʼявилася на сайті премії.

Букерівська премія 2024 року оголосила довгий список номінантів - "Букерівську дюжину". Журі, очолюване художником і письменником Едмундом де Ваалом, обрало 13 творів, серед яких три дебютні романи та шість раніше номінованих письменників.

Загалом у лонглисті представлені чорні комікси, епопеї багатьох поколінь, роздуми про біль вигнання, а також кримінальна казка, шпигунський трилер, непохитна розповідь про бокс для дівчат і переосмислення класики XIX століття.

Довгий список Букерівської премії - 2024 виглядає наступним чином:

Томмі Орандж, Wandering Stars ("Мандрівні зірки");

Колін Барретт, Wild Houses ("Дикі будинки");

Енн Майклз, Held ("У полоні");

Рейчел Кушнер, Creation Lake ("Озеро створення");

Клер Мессуд, This Strange Eventful History ("Ця дивна, наповнена подіями, історія");

Річард Пауерс, Playground ("Дитячий майданчик");

Сара Перрі, Enlightenment ("Просвітлення");

Саманта Гарві, Orbital ("Орбітальний");

Персіваль Еверетт, James ("Джеймс");

Яель ван дер Вуден, The Safekeep ("Сховище");

Хішам Матар, My Friends ("Мої друзі");

Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional ("Служба кам'яного подвір'я");

Ріта Буллвінкель, Headshot ("Постріл у голову").

Журі обирало номінантів зі 156 книг. До короткого списку, який оголосять 16 вересня, увійде тільки 6. Переможця назвуть у Лондоні 12 листопада під час урочистої церемонії.