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Головна Культура Букерівська премія - 2024 оголосила довгий список номінантів

Букерівська премія - 2024 оголосила довгий список номінантів

Дар'я Тарасова
31 липня, 2024 середа
12:46
Культура Довгий список Букерівської премії 2024

Одна з найпрестижніших літературних премій оприлюднила лонглист із 13 книжок, до якого увійшли три дебютні романи та шість раніше номінованих письменників

Зміст

Відповідна інформація зʼявилася на сайті премії.

Букерівська премія 2024 року оголосила довгий список номінантів - "Букерівську дюжину". Журі, очолюване художником і письменником Едмундом де Ваалом, обрало 13 творів, серед яких три дебютні романи та шість раніше номінованих письменників.

Загалом у лонглисті представлені чорні комікси, епопеї багатьох поколінь, роздуми про біль вигнання, а також кримінальна казка, шпигунський трилер, непохитна розповідь про бокс для дівчат і переосмислення класики XIX століття.

Довгий список Букерівської премії - 2024 виглядає наступним чином:

Томмі Орандж, Wandering Stars ("Мандрівні зірки");
Колін Барретт, Wild Houses ("Дикі будинки");
Енн Майклз, Held ("У полоні");
Рейчел Кушнер, Creation Lake ("Озеро створення");
Клер Мессуд, This Strange Eventful History ("Ця дивна, наповнена подіями, історія");
Річард Пауерс, Playground ("Дитячий майданчик");
Сара Перрі, Enlightenment ("Просвітлення");
Саманта Гарві, Orbital ("Орбітальний");
Персіваль Еверетт, James ("Джеймс");
Яель ван дер Вуден, The Safekeep ("Сховище");
Хішам Матар, My Friends ("Мої друзі");
Шарлотта Вуд, Stone Yard Devotional ("Служба кам'яного подвір'я");
Ріта Буллвінкель, Headshot ("Постріл у голову").

Журі обирало номінантів зі 156 книг. До короткого списку, який оголосять 16 вересня, увійде тільки 6. Переможця назвуть у Лондоні 12 листопада під час урочистої церемонії.
 

Теги:
Велика Британiя
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2024, середа
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