Чи порушив Данилко закон, виконуючи в Києві російськомовні пісні Сердючки: відповідь омбудсмена Кременя

Про це він заявив в інтерв'ю Telegraf.

Під час концерту 17 травня в Києві Андрій Данилко заспівав декілька своїх російськомовних хітів, чим викликав обурення у користувачів соцмереж. Втім, за словами омбудсмена, порушення законодавства не було.

"Якщо це пісня авторського виконання, якщо цей співак не заборонений, якщо він є громадянином України й це (пісня, - ред.) є в офіційному репертуарі, то - не заборонено", - пояснив Кремінь, додавши, що російська мова в Україні не заборонена.

Він зауважив, що це виконання пісень російською викликало критику глядачів "з етичних міркувань".

"На перспективу можуть виникати скарги від громадян про порушення їхніх мовних прав. Ми категорично підтримуємо ініціативи вітчизняних виконавців, які перейшли на українську мову і переклали свої пісні. Таких прикладів сотні. Будемо сподіватися, що цей концерт стане не тільки предметом обговорень, а й черговою хвилею українізації у сфері культури", - наголосив омбудсмен.

За його словами, до його офісу вже надійшло декілька скарг стосовно концерту Андрія Данилка.

"Частина громадян справді занепокоєна порушенням мовних прав. Зі свого боку ми будемо звертатися до організаторів (концерту, - ред.), до виконавця, до Міністерства культури як до регулятора у сфері культури та інформаційної політики і по роз’яснення, і для того, щоб української мови справді було більше, – підсумував Кремінь.