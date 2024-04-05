Диригентка Линів вважає, що Україні потрібно не боротися з Чайковським, а наголошувати на його українськості

Про це вона сказала в інтервʼю Укрінформу.

Українська диригентка Оксана Линів, яка стала першою жінкою на посаді музичного директора в історії Італії, зокрема в Teatro Comunale do Bologna, Болонья, вважає, що Україні не вдасться "скасувати" виконання творів російського композитора Петра Чайковського в усьому світі.

"Річ у тому, що Чайковський залишається одним із найпопулярніших композиторів у світі. Незалежно від нас. І це не я вигадала. Це об'єктивний світовий рейтинг, який базується на підрахунках кількості відвідин концертів, прослуховувань записів тощо. Я думаю, що для нас, для українців, буде набагато вигідніше, власне, говорити про українську складову у творчості Чайковського. Про його "українську частину", як про це наголошували, до речі, видатні українські композитори Лисенко та Людкевич", - поділилась вона.

Линів зауважила, що українські представництва, наприклад, добилися того, щоб під полотнами Куїнджі, Рєпіна та Малевича вказували українське походження художників. На її думку, те ж саме треба робити і з творами Чайковського.

"Друга симфонія Чайковського була названа "Малоросійська". Це був такий час, ми не мали своєї державності, й такою назвою називали ту частину України, яка входила до російської імперії. Зараз ми повинні би були добиватися того, щоб її переназвали, і я абсолютно впевнена, європейські видавництва на це погодилися б. Цей твір має називатися "Українською симфонією" і він побудований на українських темах", - пояснила Линів.

Диригентка вважає, що світові потрібно розповідати також, що, зокрема, Стравінський та Прокоф'єв мають українське походження, а без українського впливу на цих геніїв не було б створено багатьох музичних шедеврів.

"У Стравінського обоє батьків були з України, і він народився в Росії тільки тому, що Федір Стравінський, видатний український бас, був солістом Маріїнського театру в Петербурзі, й Ігор Стравінський вже народився там. Проте щоліта він приїжджав до Устилугу на Волині. Усі знають балет "Весна священна". Перша тема фагота, з якої починається твір, взята з української прадавньої веснянки. І Стравінський писав "Весну" в Устилузі, надихаючись українською природою, вивчаючи архаїчні звичаї", - додала Линів.

Оксана Линів — перша диригентка відомого Байройтського оперного фестивалю. Засновниця та художня керівниця фестивалю LvivMozArt, засновниця та головна диригентка Молодіжного симфонічного оркестру України/YsOU.

Як зазначається у фаховому висновку УІНП, за етнічним походженням Петро Чайковський має російське (обидві бабусі – росіянки), українське (дід по батьковій лінії), французьке та німецьке коріння (дід по материнській лінії). Більшу частину життя Чайковський провів у Росії, і його становлення як особистості відбувалося в російському середовищі.

"Показова опера "Мазепа" Петра Чайковського, дія якої відбувається напередодні поразки українського війська в Полтавській битві. Літературним джерелом для опери композитор обирає поему Олександра Пушкіна "Полтава". Згаданий літературний твір з’явився на противагу вже популярній на той час поеми Віктора Ґюго й відображав імперське уявлення про українського гетьмана як "зрадника", - наголошується у відгуку УІНП.