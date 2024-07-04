Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура "Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата

"Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата

4 липня, 2024 четвер
17:16
Культура Брати Капранови

Український письменник та публіцист Віталій Капранов поділився, як продовжує їхню спільну з Дмитром Капрановим справу після смерті брата

Зміст

Про це він сказав у інтервʼю "Апостроф Lime".

16 квітня помер український письменник, публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов. Брат Віталій Капранов поділився, що йому важко вдається продовжувати справу, якою вони займалися все життя разом.

"Я поки що живу спогадами. Мені треба зафіксувати те, що він зробив. Я, знаєте, як вдова письменника, яка повинна ходити і розповідати про його роботу і про те, який він був талановитий. Усі наступні активності, звісно, не можуть відбуватися без Дмитра, бо ми ніколи окремо один від одного не були. А як це зробити, я не знаю. Найближчим часом плануємо зробити вечір пам’яті, зібрати друзів, почитати поезію, поспівати та поговорити так, наче він з нами", - зазначив Віталій Капранов.

Він зауважив, що історичний YouTube-канал імені Тараса Шевченка був ініційований саме Дмитром, тому зараз робота над контентом призупинена.

Читайте також: "Ніякої російської культури не існує, це прикриття блюзнірства та катівень", - Дмитро Капранов

"Він пішов, залишивши за собою один недороблений текст, який я дописав. Це історія США. Якщо я скажу, що США – це передусім басейн річки Міссісіпі, багато хто точно буде здивований. Вся країна утворилася навколо однієї велетенської водної артерії. За подібним зразком утворилася і Україна, тільки це Дніпро та річки Північного Причорномор’я. Незабаром побачимо, чи сподобається наша розвідка глядачам", - розповів Капранов.

Він акцентував, що перше, що його турбує нині, - це подальший розвиток каналу. Річ у тім, що писати тексти на історичну тематику непросто, а достатньо кваліфікованих людей, "які могли б одночасно розумітися і на історії, і на літературі", на думку Капранова, небагато.

Письменник вважає, що брата вбила війна.

"Я вже заплатив за це найвищу ціну, бо фактично вмер разом з Дмитром. Якби не було війни, він би ще пожив навіть з важкою хворобою. Два роки війни, служба в "Азові", обстріли, — це ж все впливає на здоров’я. Його не напряму вбив Путін. Разом з ним москалі убили і мене, але здаватися я все одно не збираюся", - додав він.

16 квітня про смерть письменника повідомив його брат Віталій Капранов. Причиною смерті українського письменника та публіциста стали проблеми із серцем.
 

Теги:
Суспільство
Україна
Читайте також:
Володимир Зеленський і Олександр Сирський
1 липня, 2024 понедiлок
"Сирського можуть відправити у відставку, бо він відмовився виконувати доручення Зеленського і Єрмака": фейки та маніпуляції роспропаганди за 1 липня
Карта бойових дій: Покровськ
4 липня, 2024 четвер
Ворожа артилерія вже дістає до траси Покровськ - Костянтинівка, - головред "Суспільне Донбас"
прапор Білорусі
3 липня, 2024 середа
"Надзвичайно жорсткий крок": Польща обмежила доходи Білорусі від транзиту
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.46
    Купівля 40.46
    Продаж 40.96
  • EUR
    Купівля 43.58
    Продаж 44.27
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
4 липня
18:30
Оновлено
Марта Костюк
Вімблдон: українка Костюк врятувала "безнадійний" матч та вийшла до третього кола
18:20
Ексклюзив
Армія Білорусі
Росії не вигідно втрачати цю "тиху гавань", - експерт-міжнародник Радь про участь Білорусі у війні проти України
18:20
Інфографіка
Stridsvagn 122
"Найкращі у світі": що відомо про танки Stridsvagn 122, які Швеція передала Україні
18:05
путін
Путін назвав Талібан союзником Росії в боротьбі з тероризмом
18:03
OPINION
Віктор Пушкар
Консенсус: китайський і український
17:58
фейк
"Якби Україна погодилась на мир у 2022 році, РФ не наростила б двомільйонну армію": фейки та маніпуляції іноземних ЗМІ за 4 липня
17:48
Оновлено
путін
Путін відкинув припинення вогню до початку перемовин з Україною
17:47
Володимир Зеленський
Зеленський підписав укази щодо призначення понад 200 суддів
17:37
відключення електроенергії
Графіки вимкнень світла 5 липня діятимуть цілодобово: деталі від Укренерго
17:33
Марін Ле Пен
Ле Пен обурилася через заяву МЗС Росії після перемоги ультраправих у першому турі парламентських виборів у Франції
17:31
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
17:29
Генеральний прокурор України Андрій Костін
Пограбування українських музеїв росіянами може бути найбільшою колективною крадіжкою творів мистецтва з часів Другої світової, - генпрокурор Костін
17:29
РФ обстріляла Донеччину: загинула жінка, серед поранених – дитина
17:10
ЗСУ, військові
Від початку доби на фронті відбулося 80 боєзіткнень. Найбільше боїв на Покровському напрямку
17:03
відключення електроенергії
Укренерго попередило про фейк щодо поділу України на зони з різною тривалістю вимкнень світла
17:00
Щепан Войцик
ФСБ затримала брата польського "норкового короля", який організовував блокування кордону з Україною, - ЗМІ
16:56
Петер Пеллегріні, Словаччина
Президент Словаччини пообіцяв збільшити постачання електроенергії в Україну восени та взимку
16:54
Аналітика
протести ФОПів
Закриття ФОПів в Україні зросло на 54%, а компаній – на 15%. Дослідження YouControl
16:45
Виставка "Скарби Криму. Повернення"
"Скарби Криму. Повернення": у Києві відкрили виставку "Скіфського золота", за яке Україна судилася з РФ 10 років
16:32
Алін Феррейра
У Бразилії після пластики сідниць померла 33-річна блогерка
16:27
Саміт миру. Володимир Зеленський
"Я не хочу халепи для своєї держави", - Зеленський прокоментував пропозицію Орбана щодо припинення вогню
16:17
Оновлено
Росія 3 липня атакувала газову інфраструктуру Полтавщини: загинула людина, є поранені
16:08
OPINION
Михайло Жернаков
Оновлена ВККС дуже сердобольна
16:02
Після отримання ЗРК Patriot жоден "Кинджал" не досяг Києва, - Повітряні сили
15:54
ЗСУ, мобілізація
Майже 1 млн українців призовного віку є "фактично невидимими" для держави, – нардеп Наталуха
15:48
На фото: Емінем
Емінем у брутальному відео оголосив дату виходу альбому The Death of Slim Shady
15:46
Володимир Зеленський і Андрій Єрмак
"Я його поважаю за результат. Він робить те, що говорю йому я", - Зеленський про вплив Єрмака
15:29
імпорт електроенергії
Україна наростила імпорт електроенергії для подолання дефіциту: ситуація в енергосистемі станом на 4 липня
15:21
КАМАЗ, російська армія, терористи, окупант
РФ передає цехи заводів на ТОТ своїм підприємствам ВПК, - Спротив
15:11
будинок, ключі від будинку
Уряд виділив 5,7 млрд грн на купівлю житла для ветеранів
15:07
Ексклюзив
ЗСУ
Війна рухається у напрямку патової ситуації, - військовий експерт Ступак
14:52
Оновлено
РФ на світанку вдарила по Куп'янському району Харківщини: поранені 4 людини
14:47
БпЛА "Лютий"
Держава зможе закуповувати дрони українських виробників через Prozorro, - Федоров
14:45
Оновлено
Зруйнований музей Григорія Сковороди
Російському полковнику, який наказав атакувати музей Григорія Сковороди на Харківщині, повідомили про підозру
14:24
Склади ракет Х-22 виявили партизани в Ленінградській області
14:06
OPINION
Ірина Геращенко
З Безуглої ліплять нового Арестовича
13:59
спека
Наталка Діденко розповіла, де 5 липня можливі дощі та коли спека сягне +40 °C
13:58
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 4 липня: скільки коштують долар та євро
13:25
Оновлено
Начальник Генштабу Збройних сил Польщі Кукула прибув до Києва та зустрівся із Сирським
13:23
Ексклюзив
Ростислав Карандєєв
"За пару місяців вийдемо на фіналізовані рішення": Карандєєв про роботу над позовами проти РФ у міжнародних судах
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV