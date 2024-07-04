"Фактично вмер разом з Дмитром": Віталій Капранов розповів про життя і творчість без брата

Про це він сказав у інтервʼю "Апостроф Lime".

16 квітня помер український письменник, публіцист та громадський діяч Дмитро Капранов. Брат Віталій Капранов поділився, що йому важко вдається продовжувати справу, якою вони займалися все життя разом.

"Я поки що живу спогадами. Мені треба зафіксувати те, що він зробив. Я, знаєте, як вдова письменника, яка повинна ходити і розповідати про його роботу і про те, який він був талановитий. Усі наступні активності, звісно, не можуть відбуватися без Дмитра, бо ми ніколи окремо один від одного не були. А як це зробити, я не знаю. Найближчим часом плануємо зробити вечір пам’яті, зібрати друзів, почитати поезію, поспівати та поговорити так, наче він з нами", - зазначив Віталій Капранов.

Він зауважив, що історичний YouTube-канал імені Тараса Шевченка був ініційований саме Дмитром, тому зараз робота над контентом призупинена.

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"Він пішов, залишивши за собою один недороблений текст, який я дописав. Це історія США. Якщо я скажу, що США – це передусім басейн річки Міссісіпі, багато хто точно буде здивований. Вся країна утворилася навколо однієї велетенської водної артерії. За подібним зразком утворилася і Україна, тільки це Дніпро та річки Північного Причорномор’я. Незабаром побачимо, чи сподобається наша розвідка глядачам", - розповів Капранов.

Він акцентував, що перше, що його турбує нині, - це подальший розвиток каналу. Річ у тім, що писати тексти на історичну тематику непросто, а достатньо кваліфікованих людей, "які могли б одночасно розумітися і на історії, і на літературі", на думку Капранова, небагато.

Письменник вважає, що брата вбила війна.

"Я вже заплатив за це найвищу ціну, бо фактично вмер разом з Дмитром. Якби не було війни, він би ще пожив навіть з важкою хворобою. Два роки війни, служба в "Азові", обстріли, — це ж все впливає на здоров’я. Його не напряму вбив Путін. Разом з ним москалі убили і мене, але здаватися я все одно не збираюся", - додав він.