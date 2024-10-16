Представник Франкфуртського книжкового ярмарку пояснив участь російських видавництв у заході

Про це сказав комунікаційник Франкфуртського книжкового ярмарку Торстен Казімір, повідомляє "Читомо".

Фото: скриншот з сайту buchmesse.de

На 76-му Франкфуртському книжковому ярмарку (FBM), що триватиме в Німеччині з 16 по 20 жовтня, будуть представлені 5 російських видавництв. Як зазначається на сайті найбільшої книжкової виставки у світі, серед них будуть:

A Walk through History;

Eksmo Publishing House Ltd;

LLC Samokat Publishing House;

Phoenix LLC;

Polyandria Print LLC.

Відповідно до німецького законодавства, вони не є забороненими організаціями, оскільки не представляють Росію як державу, тому можуть брати участь в заході.

Водночас, комунікаційник Франкфуртського книжкового ярмарку Торстен Казімір зазначив, що російського національного стенда на виставці не буде. Це відповідь заходу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Російський національний стенд був виключений з Frankfurter Buchmesse з моменту нападу Росії на Україну. Поки ця війна не закінчиться, ми відмовляємося реєструвати російський національний стенд на Frankfurter Buchmesse. Що ж до виставок окремих російських видавництв, хочу зазначити: якщо експонується контент, заборонений німецьким законодавством, існують встановлені процедури, які дозволяють провести перевірку прокуратурою, і в разі необхідності вжити подальших правових заходів", - наголосив Казімір.

Представник FBM також акцентував, що Франкфуртський книжковий ярмарок підтримує Україну.

"Солідарність Франкфуртського книжкового ярмарку з українською книжковою індустрією та всім українським народом непохитна. Як і в попередні роки, FBM продовжить підтримувати національний стенд України у 2024 році, безкоштовно виділивши сценічну площу, а також через інтенсивну програму запрошень, організовану за кошти Федерального міністерства закордонних справ", - додав він.