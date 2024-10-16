Представник Франкфуртського книжкового ярмарку пояснив участь російських видавництв у заході
У Франкфуртському книжковому ярмарку візьмуть участь 5 російських видавництв, які не заборонені в Німеччині, а національного стенда Росії не буде
Про це сказав комунікаційник Франкфуртського книжкового ярмарку Торстен Казімір, повідомляє "Читомо".
Фото: скриншот з сайту buchmesse.de
На 76-му Франкфуртському книжковому ярмарку (FBM), що триватиме в Німеччині з 16 по 20 жовтня, будуть представлені 5 російських видавництв. Як зазначається на сайті найбільшої книжкової виставки у світі, серед них будуть:
- A Walk through History;
- Eksmo Publishing House Ltd;
- LLC Samokat Publishing House;
- Phoenix LLC;
- Polyandria Print LLC.
Відповідно до німецького законодавства, вони не є забороненими організаціями, оскільки не представляють Росію як державу, тому можуть брати участь в заході.
Водночас, комунікаційник Франкфуртського книжкового ярмарку Торстен Казімір зазначив, що російського національного стенда на виставці не буде. Це відповідь заходу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.
"Російський національний стенд був виключений з Frankfurter Buchmesse з моменту нападу Росії на Україну. Поки ця війна не закінчиться, ми відмовляємося реєструвати російський національний стенд на Frankfurter Buchmesse. Що ж до виставок окремих російських видавництв, хочу зазначити: якщо експонується контент, заборонений німецьким законодавством, існують встановлені процедури, які дозволяють провести перевірку прокуратурою, і в разі необхідності вжити подальших правових заходів", - наголосив Казімір.
Представник FBM також акцентував, що Франкфуртський книжковий ярмарок підтримує Україну.
"Солідарність Франкфуртського книжкового ярмарку з українською книжковою індустрією та всім українським народом непохитна. Як і в попередні роки, FBM продовжить підтримувати національний стенд України у 2024 році, безкоштовно виділивши сценічну площу, а також через інтенсивну програму запрошень, організовану за кошти Федерального міністерства закордонних справ", - додав він.
- Учора повідомлялося, що найбільше російське видавництво "Ексмо" буде представлене на престижному книжковому ярмарку у Франкфурті вперше після початку повномасштабної війни
- У лютому 2022 року Франкфуртський книжковий ярмарок відмовив Росії в участі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.04 Купівля 41.04Продаж 41.5
- EUR Купівля 44.76Продаж 45.45
- Актуальне
- Важливе