Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Представник Франкфуртського книжкового ярмарку пояснив участь російських видавництв у заході

Представник Франкфуртського книжкового ярмарку пояснив участь російських видавництв у заході

Дар'я Тарасова
16 жовтня, 2024 середа
15:16
Культура Франкфуртський книжковий ярмарок

У Франкфуртському книжковому ярмарку візьмуть участь 5 російських видавництв, які не заборонені в Німеччині, а національного стенда Росії не буде

Зміст

Про це сказав комунікаційник Франкфуртського книжкового ярмарку Торстен Казімір, повідомляє "Читомо".

Фото: скриншот з сайту buchmesse.de

 

На 76-му Франкфуртському книжковому ярмарку (FBM), що триватиме в Німеччині з 16 по 20 жовтня, будуть представлені 5 російських видавництв. Як зазначається на сайті найбільшої книжкової виставки у світі, серед них будуть:

  • A Walk through History;
  • Eksmo Publishing House Ltd;
  • LLC Samokat Publishing House;
  • Phoenix LLC;
  • Polyandria Print LLC.

Відповідно до німецького законодавства, вони не є забороненими організаціями, оскільки не представляють Росію як державу, тому можуть брати участь в заході.

Водночас, комунікаційник Франкфуртського книжкового ярмарку Торстен Казімір зазначив, що російського національного стенда на виставці не буде. Це відповідь заходу на повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

"Російський національний стенд був виключений з Frankfurter Buchmesse з моменту нападу Росії на Україну. Поки ця війна не закінчиться, ми відмовляємося реєструвати російський національний стенд на Frankfurter Buchmesse. Що ж до виставок окремих російських видавництв, хочу зазначити: якщо експонується контент, заборонений німецьким законодавством, існують встановлені процедури, які дозволяють провести перевірку прокуратурою, і в разі необхідності вжити подальших правових заходів", - наголосив Казімір.

Представник FBM також акцентував, що Франкфуртський книжковий ярмарок підтримує Україну.

"Солідарність Франкфуртського книжкового ярмарку з українською книжковою індустрією та всім українським народом непохитна. Як і в попередні роки, FBM продовжить підтримувати національний стенд України у 2024 році, безкоштовно виділивши сценічну площу, а також через інтенсивну програму запрошень, організовану за кошти Федерального міністерства закордонних справ", - додав він.

  • Учора повідомлялося, що найбільше російське видавництво "Ексмо" буде представлене на престижному книжковому ярмарку у Франкфурті вперше після початку повномасштабної війни
  • У лютому 2022 року Франкфуртський книжковий ярмарок відмовив  Росії в участі.
     
Теги:
Німеччина
Війна з Росією
пропаганда
Читайте також:
Автор Михайло Гончар
15 жовтня, 2024 вiвторок
П’ята колона в дії: капітулянти з Печерських пагорбів
змія
Автор Крістіна Слончак
12 жовтня, 2024 субота
Як захистити подвір'я від змій: топ-7 рослин, що відлякують рептилій
Ігор Кондратюк
Автор Дар'я Тарасова
15 жовтня, 2024 вiвторок
"Цікаво, чи підуть вони на концерт "Кварталу": Кондратюк заявив, що ТЦК має працювати "трошки не так"
Київ
+8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.04
    Купівля 41.04
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 44.76
    Продаж 45.45
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
16 жовтня
16:19
В Україні затримали будівельника - агента ФСБ, який коригував ворожі удари по оборонцях Харкова
16:19
Путін Шольц
Шольц заявив про готовність до діалогу з Путіним
16:19
Оновлено
Покровськ
У Покровську залишаються 12 тис. мешканців, зокрема 68 дітей, - Філашкін
16:05
Оновлено
Посадовцю Укренерго оголосили підозру у виправдовуванні агресії РФ. Компанія відсторонила його від роботи
16:01
Вийшов трейлер української драми про підлітків 1990-х "Назавжди-Назавжди"
16:00
OPINION
"Іди й копай". Чому історія Положая із Дніпра — найбільша антиреклама мобілізації?
15:55
Україна прапор
Україна погіршила свої позиції в рейтингу економічно вільних країн світу
15:53
У Підмосков’ї спалахнула пожежа на військовому аеродромі "Чкаловський", - росЗМІ
15:49
Доньку Клінта Іствуда Франческу заарештували за звинуваченнями в домашньому насильстві
15:39
Роберт Фіцо
Премʼєр Словаччини Фіцо вважає, що ймовірність закінчення війни в Україні в короткотривалий термін "дуже висока"
15:36
OPINION
Концерт Вакарчука: коли "мобілізація" стає абсурдом
15:16
На півночі Молдови біля кордону з Україною знайшли уламки ракети
У Молдові поблизу кордону з Україною знайшли уламки ракети
15:13
Руслан Стефанчук
Рада одноголосно підтримала запропонований Зеленським План перемоги, - Стефанчук
15:09
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Кількість військ, яку може відправити КНДР, впирається в логістичні проблеми, - військовий оглядач Попович
15:05
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 16 жовтня: скільки коштують в обмінниках долар, євро та злотий
14:44
Оновлено
ППО
Вночі та вранці ППО збила 68 із 136 російських БПЛА
14:35
Jam Factory Art Center
У Львові у Jam Factory Art Center відкривається виставка про взаємодію в часи великих травм і потрясінь
14:05
OPINION
Виступ Зеленського у Верховній Раді: декларація намірів, а не план перемоги
14:02
Наталка Діденко
Наталка Діденко попередила про заморозки та сказала, де 17 жовтня можливі дощі
13:57
окупанти РФ
Франція видала візи шістьом дезертирам із російської армії
13:56
Виконавець ролі Трампа Себастьян Стен заявив, що експрезидент США має бути вдячним за скандальний фільм "Учень"
13:51
У Києві облаштують перше соціальне житло для переселенців із Маріуполя
13:40
опалення
Кличко розповів, коли житлові будинки Києва підключать до опалення
13:33
НАТО
Україна хоче отримати запрошення в НАТО до того, як Байден піде з посади, - посол в Альянсі Галібаренко
13:33
На кінофестивалі в Німеччині покажуть фільми українських режисерів та про Україну
13:30
ЗСУ
"Створює умови для витіснення окупантів": бійці ГУР знищили полк росіян та зачистили 400 га лісу на Харківщині
13:14
Томас Тухель
Німецький тренер Томас Тухель очолив збірну Англії з футболу
12:58
У Telegram поширюють шкідливі програми нібито від техпідтримки Резерв+, - Держспецзв’язку
12:37
Володимир Зеленський у Верховній Раді
"Може, вдасться завершити війну наступного року": Зеленський представив План перемоги Верховній Раді
12:30
БПЛА
Міноборони допустило до експлуатації український дрон "Чаклун"
12:27
Ексклюзив
В "Інформаційному спротиві" назвали найгірший для України варіант участі КНДР у війні на боці РФ
12:14
"Президенте, почуйте нас": у Києві провели масштабну акцію на підтримку родин зниклих безвісти військових
12:02
OPINION
Близький Схід: сценарії війни Ізраїлю та Ірану
11:53
на фото: Себастьєн Лекорню
Міноборони Франції анонсувало перші поставки Україні дронів-камікадзе
11:45
Огляд
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
Карта бойових дій за період 9-16 жовтня: контрнаступ зс РФ на Курщині та загроза для Курахового – нові виклики для ЗСУ
11:37
Тарас Кремінь
"Реклама недержавною мовою має бути демонтована": Кремінь закликав владу Києва, Одещини та Харківщини перевірити вивіски підприємств
11:33
Ексклюзив
Карта бойових дій за 9-16 жовтня
"Ворог тисне щонайменше з чотирьох напрямків": Згурець назвав плани росіян щодо Часового Яру
11:33
Огляд
світ, міжнародний огляд
Розмови про припинення війни шляхом переговорів і подвійні стандарти для України та Ізраїлю. Акценти світових ЗМІ 16 жовтня
11:26
Зірка "Гри престолів" Ейдан Гіллен знявся в українсько-польсько-ірландському трилері "Дуель"
11:21
Молдова
У Молдові обшукують офіс проросійського блоку "Перемога"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV