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Головна Культура Картину Тіціана, знайдену на автобусній зупинці у Лондоні, продали на аукціоні за $22,3 млн

Картину Тіціана, знайдену на автобусній зупинці у Лондоні, продали на аукціоні за $22,3 млн

4 липня, 2024 четвер
03:34
Культура "Відпочинок на шляху до Єгипту", Тіціан

Картину живописця епохи Відродження Тіціана, яку після викрадення виявили в поліетиленовому пакеті на лондонській автобусній зупинці, продали на аукціоні за 22,3 мільйона доларів

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Про це інформує CNN.

"Відпочинок на шляху до Єгипту" (Rest on the Flight into Egypt), який планували продати за суму 19-32 мільйони доларів, пішов з молотка на аукціоні Christie's в Лондоні за 22,3 мільйона доларів. Це найвища ціна, коли-небудь досягнута на аукціоні за роботу художника", - йдеться в повідомленні на сайті Christie's.

Вважається, що венеціанський художник створив "Відпочинок на шляху до Єгипту" в 1508 році, коли йому ледве виповнилося 20. Намальована на дерев’яній панелі 46,2 на 62,9 см, картина зображує Діву Марію, що колисає немовля Ісуса, а Йосип дивиться на неї.

"Ця картина захоплює уяву глядачів вже понад півтисячоліття і, без сумніву, буде продовжувати робити це й надалі", - зазначив голова Christie's UK Орландо Рок. 

Картина була викрадена двічі за свою історію: спершу в 1809 році з палацу Бельведер у Відні військами Наполеона Бонапарта, а потім у 1995 році, коли її викрали з Лонгліт-гаусу, резиденції маркізів Батських, у Вілтширі. Після семи років полювання, картину знайшли у поліетиленовому пакеті для покупок на автобусній зупинці в Річмонді.

  • Легендарну картину "Відпочинок на шляху до Єгипту" (Rest on the Flight into Egypt) італійського майстра епохи Ренесансу Тіціана планували продати за суму від $19 млн до $31 млн. 
Теги:
Світ
мистецтво
Лондон
Велика Британiя
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