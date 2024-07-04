Картину Тіціана, знайдену на автобусній зупинці у Лондоні, продали на аукціоні за $22,3 млн
Картину живописця епохи Відродження Тіціана, яку після викрадення виявили в поліетиленовому пакеті на лондонській автобусній зупинці, продали на аукціоні за 22,3 мільйона доларів
Про це інформує CNN.
"Відпочинок на шляху до Єгипту" (Rest on the Flight into Egypt), який планували продати за суму 19-32 мільйони доларів, пішов з молотка на аукціоні Christie's в Лондоні за 22,3 мільйона доларів. Це найвища ціна, коли-небудь досягнута на аукціоні за роботу художника", - йдеться в повідомленні на сайті Christie's.
Вважається, що венеціанський художник створив "Відпочинок на шляху до Єгипту" в 1508 році, коли йому ледве виповнилося 20. Намальована на дерев’яній панелі 46,2 на 62,9 см, картина зображує Діву Марію, що колисає немовля Ісуса, а Йосип дивиться на неї.
"Ця картина захоплює уяву глядачів вже понад півтисячоліття і, без сумніву, буде продовжувати робити це й надалі", - зазначив голова Christie's UK Орландо Рок.
Картина була викрадена двічі за свою історію: спершу в 1809 році з палацу Бельведер у Відні військами Наполеона Бонапарта, а потім у 1995 році, коли її викрали з Лонгліт-гаусу, резиденції маркізів Батських, у Вілтширі. Після семи років полювання, картину знайшли у поліетиленовому пакеті для покупок на автобусній зупинці в Річмонді.
- Легендарну картину "Відпочинок на шляху до Єгипту" (Rest on the Flight into Egypt) італійського майстра епохи Ренесансу Тіціана планували продати за суму від $19 млн до $31 млн.
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