Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Кавова традиція кримських татар і затірка з Донеччини: список культурної спадщини України поповнили 4 елементи

Кавова традиція кримських татар і затірка з Донеччини: список культурної спадщини України поповнили 4 елементи

27 лютого, 2024 вiвторок
00:56
Культура

До Національного переліку нематеріальної культурної спадщини України внесли чотири нові елементи

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики.

Мінкульт вніс додало до переліку такі чотири нових позиції:

  • Традиції приготування та споживання каші "Зозуля" на Вінниччині;
  • Традиція приготування затірки у селі Крива Лука на Донеччині;
  • Кавова традиція кримських татар;
  • Агир ава ве Хайтарма – традиційний танець кримських татар.

Відповідний наказ про це підписав тимчасовий виконувач обов'язків міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.

Кавова традиція кримських татар

Фото: ornek-crimea.com


Особливості кримськотатарської кавової культури описано на сайті Українського центру культурних досліджень. Приготування кави є важливою частиною звичаїв і сімейних традицій у Криму. Справжню кримськотатарську каву готують із дуже дрібно змеленхи обсмажених кавових зерен. Для цього беруть спеціальний мідний млинок каве дегірмен. Каву засипають у розігріту мідну джезве й заливають водою. Поставлену на вугілля чи гарячий пісок каву поступово доводять до легкого кипіння, про що свідчить густа й запашна пінка. Готову каву гостям подають у кавнику, поруч з яким ставлять тарілочки з колотим цукром (ним треба заїдати, а не підсолоджувати каву) та пісочним печивом кураб’є. Розливають каву у фільджан – маленькі горнятка без ручок, за формою і розміром подібні до половинки гусячого яйця. Щоб гість не обпік пальці, до горняток додають зарфи – маленькі ажурні підставочки з міді, латуні чи коштовних металів.

Традиції приготування каші "Зозуля"

Каша "Зозуля", яку готують у селі Дашківці на Вінниччині, особлива тим, що до пшоняної каші, звареної на молоці, додають мак. Страву зазвичай готують у печі на дровах і з солодкою яєчною заливкою для кращого смаку та ситості.

Фото: vinnytsia.cx.ua


Затірка із села Крива Лука на Донеччині

Криволуцька затірка – це перетерте з яйцями підсолене та висушене тісто. Його не замішували, а затирали до розміру горошини або квасолини. Варили затірку в окропі, молоці чи м’ясному бульйоні. Страва була ситною та доступною господиням різного достатку”. Як пише "Вільне радіо" – це такий собі варіант доступного селянського "фастфуду" на українському сході ще до епохи картоплі й макаронів. Саморобну сушену “крупу” брали у мішечку на цілий день у поле чи в далекі подорожі. Затірку додавали в суп, коли ще не було завезено картоплю й не було макаронних виробів. Вона була свого часу найпростішою та зручною їжею.

Танець "Агир ава ве Хайтарма"

Як описує "Голос Криму", танець "Хайтарма" ("Повернення") відображає образ простої людини, тому рухи в танцівника мають бути стримані. У ньому беруть участь багато виконавців. Зазвичай різноманітна "Хайтарма" звучить на весіллях або святкуваннях народних звичаїв, вона показова, нерідко виконується двома або трьома парами танцівників. "Агир ава ве Хайтарма" є дуже урочистою та граційною. Перша частина танцю більш статична, повільна та плавна, а друга – темпераментна, швидка й весела. В давнину цей танець називався "Акай аваси" – чоловічий танець, і танцювали його тільки чоловіки парно або індивідуально. "Акай аваси" виражав силу та гідність чоловіка. Через деякий час його почали танцювати і чоловік, і жінка, або одразу кілька пар. У народі побутує скорочена назва танцю "Каршилама", що в перекладі означає "обличчям до обличчя".

Теги:
Відео
Крим
Донеччина
Вінниччина
Читайте також:
Окупанти, Херсон, Херсонщина
26 лютого, 2024 понедiлок
На лівобережжі Херсонщини росіянам забороняють використовувати бронетехніку, між окупантами виникають сутички, - Гуменюк
25 лютого, 2024 неділя
За день до вторгнення РФ керівник Укроборонпрому Гусєв надіслав Гостомельському аеропорту листа, в якому закликав працівників "не вірити фейкам", - BBC
Каховське водосховище
Автор Христина Яцків
24 лютого, 2024 субота
Україна лише виграє від втрати Каховського водосховища, відновлювати його не потрібно, - еколог Олексій Василюк
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.18
    Купівля 38.18
    Продаж 38.69
  • EUR
    Купівля 41.3
    Продаж 42.1
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, вiвторок
27 лютого
01:46
Еммануель Макрон
Макрон оголосив про створення коаліції з постачання Україні далекобійного озброєння
01:19
дрон, БПЛА
У міноборони Молдови спростували, що дрон, який атакував Україну, був на їхній території
00:43
Оновлено
електроенергія, шахеди
Росія атакувала Україну кількома групами БПЛА і ракетами ввечері 26 лютого: працювала ППО в областях
00:28
Артем Довбик, Віктор Циганков, Жирона
Ла Ліга: Циганков розпочав розгром "Жирони" у матчі з "Райо Вальєкано"
00:20
У Британії викрали одяг і спорядження, призначені для навчання українських військових
2024, понедiлок
26 лютого
23:55
Дональд Трамп
Трамп оскаржує вирок суду про шахрайство, за яким він має сплатити $454 млн
23:27
Німеччина
Боєприпаси, 10 БПЛА Vector, 4 машини розмінування: Німеччина передала пакет допомоги Україні
23:18
російська пропаганда
Окупанти на ТОТ змінили "інформполітику" й використовують для пропаганди сучасні технології, - голова Запорізької ОВА
22:50
Оновлено
Поліція США - ілюстрація
Помер військовий, який підпалив себе біля посольства Ізраїлю у Вашингтоні з криками "Звільніть Палестину"
22:41
Дональд Туск
Було б найбільшим ідіотизмом в історії наших народів, якби Україна та Польща зараз посварилися, - Туск
22:31
протести фермерів у Брюсселі 26 лютого
У центрі Брюсселя сталися сутички між фермерами-страйкарями й поліцією
22:01
навчання ЗСУ
У Польщі розпочались найбільші з часів холодної війни військові навчання Dragon-24
21:53
Ексклюзив
Роман Костенко
Кількість загиблих військовослужбовців ЗСУ потрібно було назвати давно, - полковник СБУ Костенко
21:46
Росіяни поширюють черговий фейк про "здачу Харкова". Терехов відреагував
21:32
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Суспільство заслуговує почути, завдяки кому план контрнаступу ЗСУ був у Кремлі, - політолог Магда
21:09
Оновлено
на фото Володимир Зеленський біля телефону
"Головна тематика - все, що посилює нас у Європі": Зеленський звернувся до учасників саміту європейських лідерів у Парижі
21:08
КАБ, "Гром-Э2"
Від початку року російські літаки скинули на Україну 3203 КАБи, – Зеленський
21:01
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
На Авдіївському напрямку за певний час лінія оборони ЗСУ може посунутися на захід. Колонка Сергія Згурця
20:27
Збір: 50 fpv-дронів для ЗСУ
20:25
Віктор Орбан і Тамаш Шуйок
Угорський парламент обрав нового президента 
20:03
російський паспорт
Шрі-Ланка скасовує візи для росіян, вони мають покинути країну впродовж двох тижнів
20:02
США і РФ
У США заявляють, що Росія вже почала втручання у вибори 2024 року, - NBC News
20:01
OPINION
Ігор Гулик
Пам’ять метелика, або Не дивіться у минуле
19:51
Джейкоб Ротшильд
У віці 87 років помер британський фінансист Джейкоб Ротшильд
19:41
Ексклюзив
кримський міст
"Перетвориться на пастку": член Меджлісу Барієв пояснив, чим загрожує окупантам знищення Кримському мосту
19:30
Ексклюзив
Путін_Росгвардія
Росія хоче поставити цивілізований світ на коліна до 2030 року, - Портников
19:25
ЗСУ
За добу ворог 73 рази намагався штурмувати позиції Сил оборони, 23 з них - на Мар'їнському напрямку
19:23
санкції проти Росії
ЄС торік продав для РФ технологій для озброєння на десятки мільйонів євро - Bloomberg
19:09
зруйнована школа
Кожна сьома українська школа пошкоджена через агресію Росії, - МОН
19:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 733-го дня війни: Зеленський підписав закон про демобілізацію строковиків, а в 150 містах світу відбулися акції на підтримку України
18:56
Воїни ТрО відбили штурм росіян на Луганщині й знищили десятки окупантів
Окупанти намагаються з трьох сторін штурмувати Орлівку після відходу ЗСУ з Ласточкиного, - ОСУВ "Таврія"
18:45
Знову фіксуємо незаконне втручання в роботу залізничного транспорту на території Республіки Польща
Після диверсії на польській залізниці утилізують 30 тонн української кукурудзи
18:41
Огляд
На фото: Потап
Потап "в екзилі": що робить Олексій Потапенко за кордоном
18:20
Оновлено
депортація дітей
Україна відкрила міжнародну платформу для звільнення незаконно утримуваних РФ цивільних
18:10
Оновлено
Угорський парламент
Угорщина ратифікувала вступ Швеції до НАТО
18:09
OPINION
Борислав Береза
Русня завжди бреше
18:07
Олександр Зубков, Олександрія - Шахтар
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 18-го туру
18:02
Полонені
Росіяни опублікували імена полонених, яких нібито не хоче забирати Україна. У Координаційному штабі відреагували
17:45
Ексклюзив
Авдіївка
На Авдіївському напрямку ворог намагається оточити ЗСУ на деяких позиціях, - офіцер ЗСУ Лазуткін
17:40
Оновлено
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
У Німеччині підтвердили, що російський дрон переслідував кортеж Бербок на Миколаївщині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV