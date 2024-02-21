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"Хабарі не брав": Анатолій Анатоліч розповів, що батько Зеленського був його викладачем

21 лютого, 2024 середа
16:07
Культура На фото: Анатолій Анатоліч

Телеведучий Анатолій Анатоліч поділився, що батько президента України Олександр Зеленський був його викладачем в Криворізькому університеті

Про це він сказав у коментарі "Ранок у Великому місті".

Український шоумен Анатолій Анатоліч, уродженець Кривого Рогу, поділився, що навчався в Криворізькому університеті. Його викладачем був батько президента України Володимира Зеленського Олександр Семенович. Він є завідувачем кафедри інформатики та інформаційних технологій Криворізького економічного університету. 

"Олександр Семенович – людина дуже принципова, з якою неможливо було домовитися. Навіть були викладачі, до яких могли підійти і сказати: "Це ж Толя, він там грає в КВК", на той час. Ні, до нього нереально було підійти. Кажу не те щоб я переживаю, що до мене прийде СБУ. Тато президента хабарі не брав", - наголосив Анатолій Анатоліч.

Теги:
Суспільство
Шоу-бізнес
корупція в Україні
Володимир Зеленський
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2024, середа
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