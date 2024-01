Кіану Рівз випустить роман, створений спільно з письменником Чайною М'євілем

Про це пише The Guardian.

Голлівудський актор Кіану Рівз цього року опублікує свій перший роман у співпраці з британським письменником Чайною М’євілем. Їхня спільна книжка отримала назву The Book of Elsewhere ("Книга іншого місця"). Події розгортаються у світі серії коміксів BRZRKR, створеній самим Рівзом, яка вперше була опублікована у 2021 році. У ній розповідається про безсмертного воїна, який подорожує тисячоліттями, щоб зрозуміти своє безсмертя.

Роман має вийти 23 липня у видавництві Penguin. Рівз, найбільш відомий своїми ролями у франшизах "Матриця" та "Джон Вік", сказав, що працювати з М’євілем було "надзвичайно".

"Чайна зробив саме те, на що я сподівався, — він прийшов із чіткою архітектурою для історії та з розумінням, як він хотів би грати зі світом BRZRKR, світом, який я так люблю. Я був у захваті від його бачення, і для мене велика честь бути частиною цього процесу співпраці", - поділився Рівз.

Серед романів М’євіля — "Місто і місто", "Місто-посольство" і "Вокзал на вулиці Відчаю". Він єдиний письменник, який тричі отримував премію Артура Кларка за наукову фантастику.

"Іноді найкращі ігри — це ті, у які ви граєте з іграшками інших людей. Для мене була честь, шок і захоплення, коли Кіану запросив мене грати. Але я ніколи не міг передбачити, наскільки він буде щедрим на іграшки, які так довго створював", — додав Мʼєвіль.

BRZRKR, створений разом із письменником Метом Кіндтом і художником Роном Гарні, є найбільш продаваним оригінальним дебютом серії коміксів за понад 25 років. Комікс також отримає кіноадаптацію Netflix з Рівзом у головній ролі та аніме-серіал.