Кондратюк назвав жарти "Кварталу 95" антиукраїнськими та пояснив, чому не дивиться шоу

Про це він сказав в інтервʼю OBOZ.UA.

Телеведучий та музичний продюсер Ігор Кондратюк зізнався, що не дивиться гумористичне шоу "Квартал 95", бо йому не подобаються їхні жарти. Він поділився, що востаннє дивився шоу гумористів у 2005 році.

"Квартал" для мене ще з тих часів був занадто неукраїнським. До того моменту, як вони перейшли на українську мову, я не сприймав їх як гумористів, які працюють для українців. Я з тих українців, які в Україні споживають контент українською", - зазначив Кондратюк.

Продюсер уточнив, що знає про всі скандали навколо номерів "Кварталу 95" завдяки соцмережам.

"Зеленський, коли став президентом, запитував: вас це ображало? Це не те що ображало, це було абсолютно неможливим для будь-якої людини, в якої є хоча б якась любов до своєї Батьківщини. Складалося враження, що багато їхніх номерів було написано антиукраїнськими авторами. На зразок жартів про ебонітові палички або сеньйора-голодомора. Як це може бути мені смішним, коли вважаю, як громадянин, що найбільшим злочином Радянського Союзу проти України був штучний голодомор?", - обурився він.

Кондратюк уточнив, що проти цензури, але, на його думку, "Квартал" можна було би закрити, "якби проти них розпочали, наприклад, кілька резонансних справ", тоді вони б збанкрутували.

"Ми ж бачили, як під час правління всіх влад у залі сиділи їхні представники і сміялися. Хоча, до речі, багато що з цього монтаж. Я пам’ятаю, як Юрій Луценко в кадрі нібито сміється над жартом про себе, але не впевнений, що це зйомка саме тоді, коли йшов на сцені номер. Режисер монтажу може навіть несмішні жарти зробити смішними", - зауважив він.

На думку Кондратюка, люди ходять на виступи гумористів, бо їм хочеться розважатися.

"Більшості людей потрібно відключати на якийсь час мізки, бо, якщо цього не робити, ми тут повбиваємо одне одного через емоційне напруження. Тут питання в іншому: якості жартів. Гумористи повинні розуміти, що фривольно жартувати про українців зі Скадовська – це низько. Люди там перебувають у страшній біді", - наголосив він.

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Телеведучий назвав номер про переселенку зі Скадовська знущанням.

"Це, мабуть, може бути смішним, коли ти багато вип’єш. Або для тих, хто не знається на справді гарних жартах. Не читав щонайменше "12 стільців" Ільфа та Петрова. У кварталівців немає тонкого гумору, сатири, зате багато іншого – псевдогумористичної ржаки. Але багато людей все ж таки хочуть меншого, ніж більшого. Так вони влаштовані. Особливо з появою соціальних мереж, які опускають багато чого просто до рівня плінтуса", - додав Кондратюк.



