Культура під час війни, Оскар і що має робити держава: прямий ефір за участі Миколи Княжицького і Лєни Чиченіної
Про те, чим живе український культурний простір в умовах війни, талановитих і чесних співвітчизників, які доносять світові правду та роль держави у підтримці культурно-мистецьких проєктів - у розмові народного депутата Миколи Княжицького і арт-оглядачки Лєни Чиченіної, сьогодні, 15 березня
Прямий ефір стартує у п'ятницю, 15 березня, о 21.00 на YouTube-каналі Миколи Княжицького.
У випуску - про культуру, війну, Оскар і до чого тут держава.
Український фільм вперше здобув Оскар: “20 днів у Маріуполі” - чому це справжній творчий і людський подвиг, до якого не долучились ні Держкіно, ні Мінкульт. Про роль культури в справі нашої перемоги, як мала б діяти ефективна держави та шляхи донесення правди до світової аудиторії.
Під час прямого ефіру глядачі можуть поставити власні питання.
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