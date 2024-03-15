Культура під час війни, Оскар і що має робити держава: прямий ефір за участі Миколи Княжицького і Лєни Чиченіної

Прямий ефір стартує у п'ятницю, 15 березня, о 21.00 на YouTube-каналі Миколи Княжицького.

У випуску - про культуру, війну, Оскар і до чого тут держава.

Український фільм вперше здобув Оскар: “20 днів у Маріуполі” - чому це справжній творчий і людський подвиг, до якого не долучились ні Держкіно, ні Мінкульт. Про роль культури в справі нашої перемоги, як мала б діяти ефективна держави та шляхи донесення правди до світової аудиторії.

Під час прямого ефіру глядачі можуть поставити власні питання.