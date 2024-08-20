Лондонський зоопарк подякував Бенксі за увагу до дикої природи і прибрав його графіті

Про це пише ARTnews.

Девʼяту й останню роботу з серії про тварин анонімного вуличного художника Бенксі, створену за період з 5 по 12 серпня, прибрали з входу до Лондонського зоопарку. Зображення горили, яка підіймає завісу, щоб звільнити морського лева та птахів, поки інші тварини дивляться на це зсередини, забрали всередину зоопарку для "відповідного зберігання".

Лондонський зоопарк заявив, що прибрав твір мистецтва, щоб "належним чином зберегти" цей "важливий момент" у майже 200-річній історії зоосаду. Він розіслав попередження в соціальних мережах про те, що планує зняти твір мистецтва з публічного показу в п’ятницю, "щоб повною мірою використовувати наш вхід під час напруженого літнього періоду".

"Ми все ще працюємо над тим, що ми плануємо з цим робити", — зазначили в соцмережі Х зоопарку.

Відтоді горилу замінили копією та табличкою поруч із написом "Бенксі був тут".

У понеділок, 5 серпня, біля мосту Кʼю з’явився козел, а у вівторок — зображення двох слонів, які тягнуться один до одного біля будинку в Челсі. У середу зʼявилися три мавпи, у четвер - вовк, що виє на супутникову антену, наче на місяць. У п’ятницю місцеві жителі Волтемстоу прокинулися та побачили, що над рибним магазином ловлять рибу два пелікани. А в суботу на порожньому білборді в Кріклвуді з’явився трафарет кота. 11 серпня помітили піраній на сторожовій будці поліції Лондона.

12 серпня виявили зображення носорога. Воно, як і два слони, було частково зіпсовано. Ще два зображення зникли. Вовка, імовірно, вкрали, а рекламний щит у Кріклвуді, на якому було зображено кота, зняли з міркувань безпеки.

13 серпня зʼявилася остання робота цієї серії.



