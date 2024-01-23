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Головна Культура Макс Мартін побив рекорд серед продюсерів, найбільше його пісень стали лідерами Billboard Hot 100

Макс Мартін побив рекорд серед продюсерів, найбільше його пісень стали лідерами Billboard Hot 100

23 січня, 2024 вiвторок
18:24
Культура На фото: Макс Мартін

Продюсер Макс Мартін став найуспішнішим у своїй сфері за кількістю пісень, які тримались на першій сходинці чарту Billboard Hot 100 після виходу треку Аріани Гранде Yes, And?

Про це повідомляє Billboard.

Продюсер Макс Мартін перевершив покійного Джорджа Мартіна, який продюсував The Beatles. Тепер, після виходу треку Yes, And? співачки Аріани Гранде, 24 його хіта стали лідерами чарту Hot 100. Макс Мартін побив рекорд за кількістю композицій, які стали номером 1 у Billboard Hot 100.

Попереднім лідером був Джордж Мартін, який спродюсував 19 топових хітів The Beatles, а загалом 23 пісні, які очолили рейтинг Billboard Hot 100. Уперше в цей чарт Мартін потрапив 25 років тому як автор пісні Брітні Спірс Baby One More Time, яка посіла перше місце в чарті 30 січня 1999 року. Він також спродюсував такі хіти, як I Want It That Way гурту Backstreet Boys (1999), That's the Way It Is Селін Діон (1999).

Серед тріумфів Макса Мартіна — співавторство та співпродюсування пісні № 1 у ретроспективі Hot 100's Greatest of All Time Songs: The Weeknd — Blinding Lights.

Макс Мартін (справжнє ім'я якого Карл Мартін Сандберг) — шведський автор пісень та музичний продюсер. Він працював із численним сучасними попвиконавцями, зокрема Брітні Спірс, Бейонсе, The Weeknd, Кеті Перрі, Тейлор Свіфт, гуртами Backstreet Boys, Coldplay, Maneskin та іншими.

Як автор пісень Макс Мартін також ділить другу сходинку з Джоном Ленноном у списку сонграйтерів з найбільшою кількістю пісень, що посіли 1-е місце у чарті. В обох по 26 композицій. На першому місці досі Пол Маккартні з 32.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
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