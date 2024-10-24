"Мистецтво бути вільним": у Берліні стартував п'ятий фестиваль авторського українського кіно
У столиці Німеччини у середу, 23 жовтня, стартував фестиваль авторського українського кіно Ukrainian Film Festival Berlin: він проходить під гаслом "Мистецтво бути вільним"
Про це інформує DW.
Вказано, що фестиваль триватиме до 27 жовтня. Його основною темою буде звільнення від зовнішнього впливу та внутрішніх обмежень. Акцентуватимуть також на деколонізаційних процесах в Україні та пострадянських країнах.
"Деколонізація рідко асоціюється з Україною на міжнародному рівні, але зараз цей рух переживає підйом. У соціальному, історичному, мистецькому та особистісному плані незалежність української культури відкривається заново, в той час, як радянська спадщина протистоїть їй. Українське кіно, як і грузинське та вірменське, має давні традиції. За останні десять років нове покоління кінематографістів відродило цю традицію і створило незалежне авторське кіно. Подібний розвиток можна спостерігати і в грузинському та вірменському кінематографі. Ми хотіли б познайомити наших глядачів з цими захопливими і важливими процесами відходу від минулих і теперішніх імперій", - зазначають організатори фестивалю.
Загалом програма передбачає показ 14 повнометражних фільмів. Крім сучасного авторського кіно глядачі зможуть побачити відреставровані версії стрічок "Тіні забутих предків" і "Колір граната" з нагоди 100-річчя Сергія Параджанова. Цьогоріч подія вперше міститиме конкурс короткометражних фільмів, а також позаконкурсну програму короткометражок.
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