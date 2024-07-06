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Музейники ідентифікували ще одну картину, викрадену росіянами з Херсонщини

6 липня, 2024 субота
05:17
Культура

Працівники Херсонського художнього музею ідентифікували ще одну картину, яку росіяни викрали під час окупації: полотно Емілії Гончарової "Старий Крим" стало 114 викраденою роботою

Зміст

Про це інформує Херсонський художній музей. 

Працівники музею виявили картину "Старий Крим" Емілії Гончарової, написану пастеллю на тонованому папері на фанері у 1970 році, у сюжетах російських пропагандистів.1 квітня 2023 року вона потрапила в кадри, відзняті в Центральному музеї Тавриди, а в вересні 2023 з'явилася у сюжеті телеканалу "Вєсті Крим". Ця картина стала 114 полотном, яке вдалося ідентифікувати. 

"Землячка Ріпина (художниця народилася в Чугуєві на Харківщині) навчалася в Одесі, викладала та працювала в Донецьку, згодом у Норильську, де вивчала життя корінних народів Півночі, а потім стала москвичкою. Пастелі Емілії Гончарової дуже своєрідні та надзвичайно барвисті. У творчому доробку мисткині пейзажі, натюрморти, портрети, жанрові композиції. Ще за життя в Україні вона малювала види Донеччини та яскраві кримські пейзажі, один з яких був викрадений з Херсонського художнього музею та незаконно опинився в Криму", - розповіли у музеї. 

Емілія Гончарова "Старий Крим"

Фото: Херсонський художній музей

Вказано, що в пропагандистських сюжетах зафіксували ще сім картин, які ідентифікували раніше. Йдеться про роботи: 

  • Василя Екгорста (1831-1901). "Зимовий пейзаж з трійкою". Полотно, олія.
  • Самуїла Невельштейна (1903-1983). Ескіз до картини "Урок історії", 1965-66. Полотно, олія.
  • Владлена Ваганова (1930-1999). "Лісова пісня", 1968. Папір, ліногравюра.
  • Сергія Якобчука (1937-2015). "Рознарядка в селі". Полотно, олія.
  • Івана Лободи (1926-2017). "Вишивальниця", 1971. Полотно, олія.
  • Людмили Петрової (1923-1997). Панно "Трава бажання", 1978. Кольоровий картон, гуаш.
  • Фелікса Кідери (1938-2003). "Сказання про північний похід Дарія". З поліптиху "Сказання", 1993. Полотно, олія.

картини, викрадені РФ

Фото: Херсонський художній музейкартини, викрадені РФ

Фото: Херсонський художній музей

  • Раніше представники херсонського художнього музею розпізнали ліногравюру литовського художника Самуїла Розинаса у сюжеті пропагандистів, знятому в Криму. 
Теги:
Україна
Росія
Крим
мистецтво
Війна з Росією
окуповані території
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