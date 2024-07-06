Музейники ідентифікували ще одну картину, викрадену росіянами з Херсонщини

Про це інформує Херсонський художній музей.

Працівники музею виявили картину "Старий Крим" Емілії Гончарової, написану пастеллю на тонованому папері на фанері у 1970 році, у сюжетах російських пропагандистів.1 квітня 2023 року вона потрапила в кадри, відзняті в Центральному музеї Тавриди, а в вересні 2023 з'явилася у сюжеті телеканалу "Вєсті Крим". Ця картина стала 114 полотном, яке вдалося ідентифікувати.

"Землячка Ріпина (художниця народилася в Чугуєві на Харківщині) навчалася в Одесі, викладала та працювала в Донецьку, згодом у Норильську, де вивчала життя корінних народів Півночі, а потім стала москвичкою. Пастелі Емілії Гончарової дуже своєрідні та надзвичайно барвисті. У творчому доробку мисткині пейзажі, натюрморти, портрети, жанрові композиції. Ще за життя в Україні вона малювала види Донеччини та яскраві кримські пейзажі, один з яких був викрадений з Херсонського художнього музею та незаконно опинився в Криму", - розповіли у музеї.

Фото: Херсонський художній музей

Вказано, що в пропагандистських сюжетах зафіксували ще сім картин, які ідентифікували раніше. Йдеться про роботи:

Василя Екгорста (1831-1901). "Зимовий пейзаж з трійкою". Полотно, олія.

Самуїла Невельштейна (1903-1983). Ескіз до картини "Урок історії", 1965-66. Полотно, олія.

Владлена Ваганова (1930-1999). "Лісова пісня", 1968. Папір, ліногравюра.

Сергія Якобчука (1937-2015). "Рознарядка в селі". Полотно, олія.

Івана Лободи (1926-2017). "Вишивальниця", 1971. Полотно, олія.

Людмили Петрової (1923-1997). Панно "Трава бажання", 1978. Кольоровий картон, гуаш.

Фелікса Кідери (1938-2003). "Сказання про північний похід Дарія". З поліптиху "Сказання", 1993. Полотно, олія.

Фото: Херсонський художній музей

Фото: Херсонський художній музей