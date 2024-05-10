Херсонський музей ідентифікував ще одну викрадену росіянами під час окупації картину

Про це музей повідомив у facebook.

Список музейних робіт, що незаконно перебувають в анексованому Криму, поповнився ліногравюрою литовського художника. Наразі 105 творів перебувають на окупованому півострові, в сімферопольському центральному музеї Тавриди.

У сюжеті, знятому окупантськими пропагандистами в центральному музеї Тавриди у вересні 2023 року, представники херсонського художнього музею розпізнали на зворотному боці роботи, що потрапила в кадр, інвентарний номер, за яким і визначили вкрадений твір.

Це ліногравюра на папері литовського художника Самуїла (Самуеля) Розинаса (1926-2006) "На захист матері – Батьківщини" 1963 року.

"Також ця робота зустрічається під іншою назвою – "Чотири партизани", можливо, саме ця назва і є оригінальною", - зазначили в музеї.

Фото: facebook Херсонського художнього музею

Музейники заявили, що майбутній художник партизанив. Коли нацисти окупували Каунас, 15-річний хлопець опинився в гетто, там влаштувався в майстерню, де виготовляли офіційні документи гетто, іноді робив необхідні посвідки учасникам антинацистської організації. У 1944 році Самуель втік із гетто і приєднався до своїх друзів-партизанів. Був поранений німецькими солдатами, врятований родиною рибалки і після одужання знов повернувся до партизанів. Після війни навчався у художніх вишах Вільнюса та Ленінграда. В 1973 році виїхав до Ізраїлю, помер в США.

"Самуель Розинас працював переважно в галузі графіки та книжкової ілюстрації, його ліногравюри відрізняються лаконічністю, точністю та невимушеністю виконання", - уточнили представники музею.

Вони додали, що на тому ж стоп-кадрі присутній ще один твір, який був ідентифікований раніше - олійне полото Анатолія Платонова (1927-2005) "Чуфут-Кале. Бахчисарай" 1986 року.

Фото: facebook Херсонського художнього музею

Наразі ідентифіковано 106 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з херсонського художнього музею у 2022 році, які перебувають у Центральному музеї Тавриди. Загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тис. музейних експонатів.