Херсонський музей ідентифікував ще одну викрадену росіянами під час окупації картину
Представники херсонського художнього музею розпізнали ліногравюру литовського художника Самуїла Розинаса у сюжеті пропагандистів, знятому в Криму
Про це музей повідомив у facebook.
Список музейних робіт, що незаконно перебувають в анексованому Криму, поповнився ліногравюрою литовського художника. Наразі 105 творів перебувають на окупованому півострові, в сімферопольському центральному музеї Тавриди.
У сюжеті, знятому окупантськими пропагандистами в центральному музеї Тавриди у вересні 2023 року, представники херсонського художнього музею розпізнали на зворотному боці роботи, що потрапила в кадр, інвентарний номер, за яким і визначили вкрадений твір.
Це ліногравюра на папері литовського художника Самуїла (Самуеля) Розинаса (1926-2006) "На захист матері – Батьківщини" 1963 року.
"Також ця робота зустрічається під іншою назвою – "Чотири партизани", можливо, саме ця назва і є оригінальною", - зазначили в музеї.
Фото: facebook Херсонського художнього музею
Музейники заявили, що майбутній художник партизанив. Коли нацисти окупували Каунас, 15-річний хлопець опинився в гетто, там влаштувався в майстерню, де виготовляли офіційні документи гетто, іноді робив необхідні посвідки учасникам антинацистської організації. У 1944 році Самуель втік із гетто і приєднався до своїх друзів-партизанів. Був поранений німецькими солдатами, врятований родиною рибалки і після одужання знов повернувся до партизанів. Після війни навчався у художніх вишах Вільнюса та Ленінграда. В 1973 році виїхав до Ізраїлю, помер в США.
"Самуель Розинас працював переважно в галузі графіки та книжкової ілюстрації, його ліногравюри відрізняються лаконічністю, точністю та невимушеністю виконання", - уточнили представники музею.
Вони додали, що на тому ж стоп-кадрі присутній ще один твір, який був ідентифікований раніше - олійне полото Анатолія Платонова (1927-2005) "Чуфут-Кале. Бахчисарай" 1986 року.
Фото: facebook Херсонського художнього музею
Наразі ідентифіковано 106 творів мистецтва, вкрадених російською окупаційною владою з херсонського художнього музею у 2022 році, які перебувають у Центральному музеї Тавриди. Загальна кількість незаконно вивезеного перевищує 10 тис. музейних експонатів.
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