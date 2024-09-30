На фронті загинув артист балету Артем Колбасинський, який повернувся боронити Україну з Литви 

Про це повідомили на сторінці facebook Клайпедського державного музичного театру.

На війні загинув 24-річний військовослужбовець і танцівник Артем Колбасинський, який до повномасштабного вторгнення був артистом балету Клайпедського державного музичного театру в Литві. Воїн долучився до війська в березні 2022 року, повернувшись в Україну з Литви, де працював і мешкав разом із коханою дівчиною.

"Я повинен повернутися до своєї країни й захищати її від окупантів. Це мій обов'язок і перед Батьківщиною, і перед близькими, які там залишилися. Але це рішення було важким, я не буду цього приховувати", - сказав він в інтервʼю місцевому виданню Zmones.lt.

Фото: zmones.15min.lt/ з особистого архіву Артема Колбасинського

У березні 2022 року Артем Колбасинський наголошував, що розуміє тих, хто каже, що може підтримувати свою країну лише донатами й репостами в соцмережах.

"А я фізично сильний 22-річний хлопець, тож можу допомогти не лише думками, а й тим, що перебуваю у своїй країні, борюся. Фінанси, моральна підтримка теж важливі, але я буду більш корисний своєю реальною допомогою. Хто буде захищати Україну, якщо всі надсилатимуть кошти й підтримуватимуть лише словом, а не ділом? Хто буде використовувати зброю, куплену на зібрані гроші, якщо всі люди втечуть з країни?" - говорив колишній танцівник.

Він казав, що не зміг би спокійно спостерігати з Клайпеди за подіями в Україні, бо "загубився б як людина" і "втратив би людяність у своєму серці".

"Щиро співчуваємо його рідним, колегам і шанувальникам його творчості", - написали на сторінці театру.

