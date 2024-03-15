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На концерті Олівії Родріго у Міссурі роздавали екстрені протизаплідні таблетки після заборони в штаті абортів

15 березня, 2024 п'ятниця
12:03
Культура На фото: Олівія Родріго

Американська співачка Олівія Родріго, щоб розширити доступ до послуг репродуктивного здоров’я, безкоштовно роздавала засоби контрацепції відвідувачам свого концерту

Про це пише Variety.

Американська акторка і співачка Олівія Родріго виконала свою обіцянку розширити обізнаність і доступ до послуг репродуктивного здоров’я, запросивши організацію Right by You роздавати безкоштовні засоби екстреної контрацепції, презервативи та інформацію про аборти серед шанувальників, які прийшли на її концерт у рамках світового туру Guts у Сент-Луїсі.

Відвідувачі концерту, який відбувся 12 березня в Сент-Луїсі, штат Миссурі, змогли отримати дві пачки екстреного контрацептива, який допомагає запобігти вагітності, якщо його прийняти протягом 72 годин після незахищеного статевого акту, а також картки з QR-кодами посилання на ресурси доступу до абортів і Міссурійський фонд абортів. Фанати також повідомили про безкоштовні презервативи та наклейки.

Напередодні свого туру Guts Родріго оголосила, що заснувала Fund 4 Good, ініціативу, яка "працює на підтримку всіх жінок, дівчат і людей, які прагнуть свободи репродуктивного здоров’я". Артистка поділилась, що фонд безпосередньо підтримуватиме громадські некомерційні організації, які відстоюють освіту та репродуктивні права дівчат і запобігають насильству за статтю. Вона також оголосила, що частина доходів від продажу квитків буде передана до Fund 4 Good, і що для своїх концертів у Північній Америці вона співпрацює з Національною мережею фондів абортів.

Усе це відбулося на тлі того, що в низці штатів США, зокрема і в Міссурі, прямо заборонили або суворо обмежили доступ до абортів.
 

Теги:
музика
Медицина
Шоу-бізнес
США
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