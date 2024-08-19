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Недописаний роман Габріеля Гарсіа Маркеса, який письменник заповідав знищити, видадуть в Україні 

Дар'я Тарасова
19 серпня, 2024 понедiлок
10:04
Культура обкладинка нової книжки Габріеля Гарсіа Маркеса

Видавництво "Фоліо" видасть українською останній роман  колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса "Зустрінемось у серпні", оприлюднений на початку року його синами

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Про це повідомив генеральний директор і основний власник видавництва "Фоліо" Олександр Красовицький у facebook.

20 серпня в продажу зʼявиться український переклад раніше не опублікованого роману нобелівського лауреата з літератури Габріеля Гарсіа Маркеса "Зустрінемось у серпні". Після смерті  колумбійського письменника у 2014 році незавершена робота — до п’яти чернеток, над якими Маркес працював в останні роки свого життя, — залишилася на зберіганні в його особистому архіві Техаського університету. 6 березня, у день, коли Гарсіа Маркесу виповнилося б 97 років, сини письменника Родріго та Гонсало Гарсіа опублікували вже закінчений роман "Зустрінемось у серпні".

"Останній роман геніального колумбійця, який пропонував синам знищити текст через свій стан здоров'я. Оскільки я прочитав книжку, вважаю, що вони ухвалили правильне рішення - друкувати її", - написав Красовицький.

Родріго та Гонсало Гарсіа визнали у вступному слові, що Гарсіа Маркес не хотів, щоб твір був опублікований.. У книзі сини Гарсіа Маркеса визнають, що її публікація була зрадою. Гарсіа Маркес працював над романом кілька років, поки в нього не почалася деменція. За словами його синів, втрата пам’яті підірвала довіру письменника до своєї роботи.

Дія роману відбувається в невстановленому місці в Карибському морі. У книзі "До серпня" розповідається про те, як головна героїня Ана Магдалена Бах здійснює щорічну подорож на острів, де похована її мати. Щороку, перебуваючи там, вона "на одну ніч заводить нового коханця". 

  • У березні 2024 року, у 97-му річницю з дня народження колумбійського письменника Габріеля Гарсіа Маркеса, через 10 років після його смерті, двоє синів видали його роман.
     
Теги:
Україна
мистецтво
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