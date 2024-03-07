Сини Габріеля Гарсіа Маркеса видали незакінчений роман письменника, який він просив знищити

Про це пише ВВС.

Останній роман Нобелівського лауреата з літератури Габріеля Гарсіа Маркеса "Згадуючи моїх сумних повій" був опублікований в 2011 році. Але на цьому, як виявилося, спадщина покійного колумбійського письменника не закінчилася.

Після його смерті в 2014 році незавершена робота — до п’яти чернеток, над якими Маркес працював в останні роки свого життя — залишилася на зберіганні в його особистому архіві Техаського університету. 6 березня, у день, коли Гарсіа Маркесу виповнилося б 97 років, сини письменника Родріго та Гонсало Гарсіа опублікували вже закінчений роман "До серпня".

Брати визнали у вступному слові до книги, що Гарсіа Маркес не хотів, щоб твір був опублікований.

"Це має бути знищено", - згадують вони, як казав їм батько перед смертю.

Переглянувши рукописи, його родина визначила, що в них міститься сутність письменника, який десятиліттями захоплював багатьох читачів. У книзі сини Гарсіа Маркеса визнають, що її публікація була "зрадою". Але Гонсало сказав на пресконференції у вівторок, що не було додано нічого, що не було включено до різних чернеток роману, залишених його батьком.

"Роман був трохи розпорошений у певній кількості оригіналів, але він був повним", — сказав він на презентації книги в Мадриді.

Родріго додав, що книга "не така відшліфована, як його найкращі книги", але має багато видатних характеристик.

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Гарсіа Маркес працював над романом кілька років, поки не почав страждати від деменції. За словами його синів, втрата пам’яті колумбійського письменника підірвала його довіру до своєї роботи.

Дія роману відбувається в невстановленому місці в Карибському морі. У книзі "До серпня" розповідається про те, як головна героїня Ана Магдалена Бах здійснює щорічну подорож на острів, де похована її мати. Щороку, перебуваючи там, вона "на одну ніч заводить нового коханця".

Видавництво Penguin Random House описує роман як "глибоку медитацію про свободу, жаль, самотрансформацію та таємниці кохання".

Посмертний роман вийшов із рукописів завдяки доопрацюванню видавця та літературного агента Крістобаля Пера, який редагував останні дві книги Гарсіа Маркеса, опубліковані за його життя.



