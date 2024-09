Після оголошення про воззʼєднання: продажі вінілу та компакт-дисків Oasis зросли на понад 500%

Про це пише The Guardian.

У британській мережі музичних магазинів, яка керує майже 130 вуличними магазинами під брендами HMV і Fopp по всій країні, а також онлайн-магазином, заявили, що продажі в каталозі манчестерського гурту Oasis зросли на 526% порівняно з попереднім тижнем після оголошення братами Ноелом і Ліамом Галлагерами про їхнє возз’єднання.

За інформацією HMV, найбільший попит мали платівки 1994 року Definitely Maybe - приріст продажів на 443%. Альбом (What’s the Story) Morning Glory? купували більше на 684%, а Knebworth - на 209%.

Крім того, HMV повідомила, що кількість попередніх замовлень на 30-ту ювілейну версію альбому Definitely Maybe, яка надійде в продаж у п’ятницю, 6 вересня, подвоїлася.

"Oasis — справді культовий гурт, який справив такий позитивний вплив на британську музику. Цифри продажів за минулий тиждень, як у магазинах, так і в інтернеті, є свідченням їхньої популярності в країні. Приємно бачити, як багато людей переглядають свій каталог вінілових пластинок, починаючи від класичних релізів, таких як Definitely Maybe, аж до платівки Knebworth", - зазначив генеральний директор HMV і Fopp Філ Геллідей.

Пісні гурту складають майже чверть зі 100 пісень Великої Британії, які найчастіше відтворюються на стримінгових сервісах. Spotify, найбільша у світі стримінгова платформа, зафіксував збільшення кількості щоденних прослуховувань пісень Oasis у всьому світі на 690% з моменту оголошення про тур возз’єднання. Компанія заявила, що алгоритмічно згенерований, підібраний Spotify список відтворення This is Oasis є найбільш прослуховуваним у Великій Британії, з чим не змогла зрівнятися навіть Тейлор Свіфт під час свого Eras Tour, і посідає друге місце у світовому рейтингу.

Дев'ять пісень Oasis увійшли до 40 найкращих на Spotify.

25 серпня британські музиканти Ноел і Ліам Галлагери натякнули на воззʼєднання гурту Oasis. 27 серпня вони оголосили, що наступного року зіграють низку концертів, вирушивши у світовий тур.