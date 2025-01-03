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Головна Культура Пісня Біллі Айліш стала найпопулярнішим треком 2024 року на Spotify

Пісня Біллі Айліш стала найпопулярнішим треком 2024 року на Spotify

Дар'я Тарасова
3 січня, 2025 п'ятниця
16:01
Культура На фото: Фіннеас О'Коннелл та Біллі Айліш у значках Artists4Ceasefire

Композицію Birds of a Feather Біллі Айліш, написану у співавторстві з її братом Фіннеасом О'Коннеллом, прослухали на Spotify 1,775 млрд разів

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Про це пише The Hollywood Reporter.

Поп пісня 23-річної американської співачки Біллі Айліш, номінована на три премії "Ґреммі", Birds of a Feather злетіла на вершину списку найпопулярніших пісень 2024 року на Spotify з 1,775 млрд прослуховувань.

Композиція увійшла до третього альбому Айліш Hit Me Hard and Soft і була написана співачкою у співавторстві з її братом Фіннеасом О'Коннеллом.

Birds of a Feather посіла 2-ге місце в чарті Billboard Hot 100, а також уже 21 тиждень тримається на вершині чарту Hot Rock & Alternative Songs. Пісня номінована на "Ґреммі" як "Пісня року", "Запис року" та "Найкраще сольне поп виконання".

"Є багато пісень про те, як помираєш за когось і любиш його до самої смерті, і я подумав, що це дійсно весело", - сказав Фіннеас у відео на каналі Айліш на YouTube про створення треку.

Платівку Hit Me Hard and Soft номіновано на "Альбом року" та "Найкращий поп вокальний альбом" на "Ґреммі", а головний сингл Lunch отримав номінацію на "Найкраще музичне відео", а L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Version] претендує на нагороду в номінації "Найкращий танцювальний поп запис".

Наразі Айліш виграла дев'ять "Ґреммі", а її брат - десять.

  • Jerry Heil стала найпопулярнішою українською співачкою на Spotify, Apple Music і YouTube. Її пісні прослухали майже 500 млн разів.
Теги:
Новини
музика
Шоу-бізнес
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