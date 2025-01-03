Пісня Біллі Айліш стала найпопулярнішим треком 2024 року на Spotify
Композицію Birds of a Feather Біллі Айліш, написану у співавторстві з її братом Фіннеасом О'Коннеллом, прослухали на Spotify 1,775 млрд разів
Про це пише The Hollywood Reporter.
Поп пісня 23-річної американської співачки Біллі Айліш, номінована на три премії "Ґреммі", Birds of a Feather злетіла на вершину списку найпопулярніших пісень 2024 року на Spotify з 1,775 млрд прослуховувань.
Композиція увійшла до третього альбому Айліш Hit Me Hard and Soft і була написана співачкою у співавторстві з її братом Фіннеасом О'Коннеллом.
Birds of a Feather посіла 2-ге місце в чарті Billboard Hot 100, а також уже 21 тиждень тримається на вершині чарту Hot Rock & Alternative Songs. Пісня номінована на "Ґреммі" як "Пісня року", "Запис року" та "Найкраще сольне поп виконання".
"Є багато пісень про те, як помираєш за когось і любиш його до самої смерті, і я подумав, що це дійсно весело", - сказав Фіннеас у відео на каналі Айліш на YouTube про створення треку.
Платівку Hit Me Hard and Soft номіновано на "Альбом року" та "Найкращий поп вокальний альбом" на "Ґреммі", а головний сингл Lunch отримав номінацію на "Найкраще музичне відео", а L'Amour de Ma Vie [Over Now Extended Version] претендує на нагороду в номінації "Найкращий танцювальний поп запис".
Наразі Айліш виграла дев'ять "Ґреммі", а її брат - десять.
- Jerry Heil стала найпопулярнішою українською співачкою на Spotify, Apple Music і YouTube. Її пісні прослухали майже 500 млн разів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.94 Купівля 41.94Продаж 42.53
- EUR Купівля 43.27Продаж 44.06
- Актуальне
- Важливе