Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Помер барабанщик ABBA Роджер Палм

Помер барабанщик ABBA Роджер Палм

Дар'я Тарасова
25 вересня, 2024 середа
17:59
Культура барабанщик ABBA Роджер Палм

Унаслідок хвороби Альцгеймера у 75-річному віці помер шведський барабанник Роджер Палм, який грав з кількома гуртами, зокрема і з культовою групою ABBA

Зміст

Про це пише шведське видання Aftonbladet.

Родина Роджера Палма повідомила, що 21 вересня шведський музикант помер від наслідків хвороби Альцгеймера. Йому було 75 років.

"Він був душевним і скромним хлопцем, який завжди захищав друзів і родину. Ми будемо за ним дуже сумувати, він залишає після себе величезну порожнечу. Ми всі будемо згадувати його з гарячими серцями", – йдеться у повідомленні родини.

Роджер Палм був музикантом і відомий, серед іншого, як барабанщик гурту ABBA. Він почав співпрацювати з Бйорном Ульвеусом і Бенні Андерссоном у 1970-х роках і долучився до кількох відомих пісень гурту. 

Перша спільна з ABBA музична сесія відбулася в 1971 році, коли вони працювали над синглом Frida. У серпні 1972 року вийшов їхній перший спільний трек - Rock’n’Roll Band. Ола Брункерт був основним барабанщиком, який з’явився в більшості треків ABBA, але Роджер Палм грав у таких відомих піснях, як Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You For Музика та Take A Chance On Me.

Палм також співпрацював з Тедом Гардестадом і грав на барабанах у хіті Satellit. Протягом карʼєри він також співпрацював зі шведськими групами Gimmicks і Beatmakers.

  • Нещодавно 79-річний шведський музикант, учасник гурту ABBA Бйорн Ульвеус зіграв весілля з 52-річною Крістіною Сас.
Теги:
Світ
музика
Швеція
Шоу-бізнес
Читайте також:
Прапор США
Автор Дар'я Куркіна
24 вересня, 2024 вiвторок
"Не чули переконливих аргументів": у США розповіли, чому не дозволяють Україні бити своєю зброєю по РФ, - WP
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Автор Ксенія Золотова
23 вересня, 2024 понедiлок
Президент Ірану Пезешкіан заявив, що нібито ніколи не схвалював російську агресію проти України
ЗСУ
Автор Юрій Мартинович
24 вересня, 2024 вiвторок
СЗЧ як сигнал проблем: приклад Гнезділова – наслідки затяжної війни чи криза ротаційної системи. Пояснюємо
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.12
    Купівля 41.12
    Продаж 41.6
  • EUR
    Купівля 45.88
    Продаж 46.57
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
25 вересня
18:15
День апостола та євангеліста Іоанна Богослова:
День апостола та євангеліста Іоанна Богослова: дата, історія та значення
18:11
Радослав Сікорський
"Жертва агресії має право оборонятися": Сікорський закликав дозволити Україні бити вглиб РФ зброєю Заходу
18:10
Кирило Буданов нагородив учасників операції зі звільнення Вовчанського агрегатного заводу
"Подібних операцій ще не було в нашій історії": Буданов нагородив бійців, які звільняли Вовчанський агрегатний завод
18:09
РФ ударила по центру Краматорська: загинули 2 людини, серед поранених троє дітей
18:01
OPINION
СЗЧ: Навіщо робити це публічно?
17:43
Ексклюзив
морські піхотинці РФ
У Силах оборони оцінили спроможність ворога форсувати Дніпро на Херсонщині
17:42
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен
Прем'єрка Данії Фредеріксен заявила, що РФ не змогла б воювати понад 2 роки без підтримки Китаю
17:29
Володимир Зеленський
Зеленський в ООН: РФ планує атаки на ядерну інфраструктуру України, щоб від'єднати реактори від енергоживлення
17:26
Ексклюзив
Рівненська АЕС
РФ може застосувати від 200 до 300 засобів ураження, щоб атакувати українські АЕС, - Defense Express
17:12
Ексклюзив
виплати військовим
Нардеп Синютка про виплати військовим: держава за жодних обставин не може зменшувати соцзахист бійців
17:07
Фільм "Редакція"
Національна премія кінокритиків "Кіноколо" оголосила номінантів
16:56
Покровськ
У разі окупації Покровська Україна може скоротити виробництво сталі вдвічі, - Укрметалургпром
16:53
НАТО
НАТО розглядає шляхи евакуації поранених солдатів у випадку війни з Росією, - Reuters
16:44
Оновлено
Херсонська область
РФ від початку доби б'є по Херсонщині: є загибла й поранені, пошкоджено заклад культури
16:36
Пресреліз
Підприємство Ferrexpo
Арешт вагонів Полтавського ГЗК: підприємство прокоментувало клопотання Офісу генпрокурора
16:35
ЗСУ війна фронт
Від початку доби на фронті відбулося 88 боєзіткнень, на Курщині ворог застосував 20 КАБів
16:30
Саміт ЄС, Олаф Шольц
Шольц пообіцяв, що Німеччина залишиться лідером із підтримки України в Європі
16:25
Вадим Філашкін
У Вугледарі залишаються близько 100 людей, які відмовляються евакуюватися, - Філашкін
16:13
безпілотник, дрон
Росія створила в Китаї проєкт із розробки та виробництва ударних дронів, - Reuters
16:13
Lviv Book Forum
Lviv BookForum розпочинається вже за тиждень: для гостей готують 150 подій
16:11
евакуація
У низці громад Харківщини та Донеччини оголосили примусову евакуацію родин із дітьми
16:06
"Думками навиворіт 2"
Pixar випустив трейлер та оголосив дату виходу серіалу Dream Production, що є спінофом "Думками навиворіт"
16:02
OPINION
Якщо ти обираєш Кадирова, не дивуйся, що Тесла не їде
15:54
Реджеп Тайїп Ердоган
Ердоган назвав вступ України в НАТО "питанням, з яким не треба поспішати", заявивши, що цього не бажає Захід
15:52
сироти
В Україні напрацьовують план повернення дітей-сиріт з-за кордону
15:51
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
В Україні активно мобілізовують громадян від 18 до 25 років, - адвокатка Аніщенко
15:41
Ексклюзив
Війна з Росією, ЗСУ
Вихід з Вугледару: військовий експерт Ступак припустив, коли ЗСУ доведеться залишити місто
15:40
Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини
Глава МЗС Німеччини Бербок окреслила ключові моменти можливих мирних переговорів між Україною та РФ
15:26
Викрито мережу підпільних брокерів, які фінансували російську агентуру
В Україні викрили мережу підпільних брокерів, які фінансували російську агентуру
15:18
Зеленська передала бібліотеці Гарварда книжки, обгорілі від удару РФ по друкарні в Харкові
15:15
Білий дім
Адміністрація Байдена працює над "планом Б" щодо продовження допомоги Україні, - Politico
15:01
OPINION
(Не)хейтити СЗЧ. Як армія чекала справедливості від держави, а отримала страх і зневагу?
14:57
Оновлено
Росіяни 24 вересня атакували КАБами середмістя Харкова: кількість загиблих зросла до чотирьох
14:49
Незаконно вивозив агропродукцію через Крим: капітану заарештованого в порту Рені судна оголосили підозру
14:45
президент Ірану Масуд Пезешкіан
Президент Ірану Пезешкіан в ООН заявив про готовність до співпраці, щоб припинити ядерне протистояння
14:34
Леді Гага анонсувала альбом Harlequin з 13 саундтреками до фільму "Джокер: Божевілля на двох"
14:30
Олаф Шольц
"Справа зрушилася з мертвої точки": Шольц заявив про необхідність реформувати Радбез ООН
14:24
Девід Леммі
Глава МЗС Британії Леммі в Радбезі ООН назвав Путіна рабовласником, а РФ - мафіозною державою
14:18
Дональд Трамп
У Трампа не планують його зустріч із Зеленським, - AP
14:04
OPINION
Дозвіл на удари вглиб Росії — предмет торгу США та Москви?
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV