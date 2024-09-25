Помер барабанщик ABBA Роджер Палм
Унаслідок хвороби Альцгеймера у 75-річному віці помер шведський барабанник Роджер Палм, який грав з кількома гуртами, зокрема і з культовою групою ABBA
Про це пише шведське видання Aftonbladet.
Родина Роджера Палма повідомила, що 21 вересня шведський музикант помер від наслідків хвороби Альцгеймера. Йому було 75 років.
"Він був душевним і скромним хлопцем, який завжди захищав друзів і родину. Ми будемо за ним дуже сумувати, він залишає після себе величезну порожнечу. Ми всі будемо згадувати його з гарячими серцями", – йдеться у повідомленні родини.
Роджер Палм був музикантом і відомий, серед іншого, як барабанщик гурту ABBA. Він почав співпрацювати з Бйорном Ульвеусом і Бенні Андерссоном у 1970-х роках і долучився до кількох відомих пісень гурту.
Перша спільна з ABBA музична сесія відбулася в 1971 році, коли вони працювали над синглом Frida. У серпні 1972 року вийшов їхній перший спільний трек - Rock’n’Roll Band. Ола Брункерт був основним барабанщиком, який з’явився в більшості треків ABBA, але Роджер Палм грав у таких відомих піснях, як Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You For Музика та Take A Chance On Me.
Палм також співпрацював з Тедом Гардестадом і грав на барабанах у хіті Satellit. Протягом карʼєри він також співпрацював зі шведськими групами Gimmicks і Beatmakers.
- Нещодавно 79-річний шведський музикант, учасник гурту ABBA Бйорн Ульвеус зіграв весілля з 52-річною Крістіною Сас.
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