Помер барабанщик ABBA Роджер Палм

Про це пише шведське видання Aftonbladet.

Родина Роджера Палма повідомила, що 21 вересня шведський музикант помер від наслідків хвороби Альцгеймера. Йому було 75 років.

"Він був душевним і скромним хлопцем, який завжди захищав друзів і родину. Ми будемо за ним дуже сумувати, він залишає після себе величезну порожнечу. Ми всі будемо згадувати його з гарячими серцями", – йдеться у повідомленні родини.

Роджер Палм був музикантом і відомий, серед іншого, як барабанщик гурту ABBA. Він почав співпрацювати з Бйорном Ульвеусом і Бенні Андерссоном у 1970-х роках і долучився до кількох відомих пісень гурту.

Перша спільна з ABBA музична сесія відбулася в 1971 році, коли вони працювали над синглом Frida. У серпні 1972 року вийшов їхній перший спільний трек - Rock’n’Roll Band. Ола Брункерт був основним барабанщиком, який з’явився в більшості треків ABBA, але Роджер Палм грав у таких відомих піснях, як Mamma Mia, Dancing Queen, Thank You For Музика та Take A Chance On Me.

Палм також співпрацював з Тедом Гардестадом і грав на барабанах у хіті Satellit. Протягом карʼєри він також співпрацював зі шведськими групами Gimmicks і Beatmakers.