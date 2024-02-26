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Прем’єрка Італії Мелоні подарувала гурту "Антитіла" відзнаку у другу річницю повномасштабного вторгнення

26 лютого, 2024 понедiлок
10:07
Культура На фото: Тарас Тополя і Джорджа Мелоні

Колишній військовий та фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя зустрівся з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні під час її візиту в Україну

Про це музиканти розповіли в Instagram гурту.

У другу річницю повномасштабного вторгнення прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні разом з іншими світовими лідерами прибула до Києва залізницею із Польщі. Музиканти гурту "Антитіла", які 7 місяців на початку повномасштабного вторгнення прослужили добровольцями у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедики, зустрілися з Мелоні та вручили їй подарунок.

"Користуючись нагодою, "Антитіла" також вирішили зробити подарунок великому другу України. Вініловий програвач італійського виробництва із українською душею – платівкою MLNL, яка містить запис пісні "Фортеця Бахмут". Адже італійське залізо + українська хоробрість = непереможне поєднання", - повідомили артисти.

На фото: Тарас Тополя і Джорджа Мелоні

Фото: Instagram гурту "Антитіла"

За їхніми словами, премʼєрка знає їхню творчість, адже раніше навіть цитувала слова пісні.

"Під час візиту президента України до Італії пів року тому прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні зізналась, що починає свій ранок з новин про Україну, а також заспівала приспів пісні "Фортеця Бахмут", яку полюбила ще на фестивалі у Сан-Ремо і стала щирим прихильником музики гурту "Антитіла", - пригадали музиканти.

Прем’єр-міністерка вручила Тополі відзнаку з гравіюванням рядка гімну України "Душу й тіло ми положим за нашу свободу"  італійською мовою: "DAREMO ANIMA E CORPO PER LA NOSTRA LIBERTÀ".

На фото: Відзнака гурту "Антитіла"

Фото: Instagram гурту "Антитіла"

"Своєю чергою, пані Джорджа подарувала Тарасові та гурту "Антитіла" відзнаку, присвячену двом рокам українського опору", - поділились "Антитіла".

У суботу, 24 лютого, до Києва приїхали колишні прем'єр-міністри Британії та Швеції, президентка Єврокомісії, прем'єри Італії, Канади та Бельгії, щоб показати свою солідарність у другу річницю повномасштабного вторгнення. 

У лютому минулого року гурт "Антитіла" став спеціальним гостем суперфіналу фестивалю Санремо-2023 в Італії, виконавши на 20-мільйонну аудиторію пісню "Фортеця Бахмут".

Теги:
музика
Італія
підтримка України
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