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Премія Drahomán Prize для перекладачів з української мови на мови світу: лауреатка переклала книгу Забужко

24 квітня, 2024 середа
19:04
Культура Катажина Котинська

Лауреаткою премії Drahomán Prize за 2023 рік стала польська перекладачка Катажина Котинська. Імʼя переможниці оголосили 23 квітня, у Всесвітній день книги та авторського права, під час урочистої церемонії, що цьогоріч відбулася в Києві у книгарні "Сенс" на Хрещатику

Катажина Котинська (Katarzyna Kotyńska) – перекладачка з української мови на польську. Номінована Посольством України в Республіці Польща з перекладом книжки Оксани Забужко "Найдовша подорож" (Комора, 2023) – Oksana Zabużko. Najdłuższa podróż (Agora, 2023). Від 2023 року вона очолює катедру україністики Інституту східнослов'янської філології Ягеллонського університету. Лауреатка ANGELUS – нагороди для перекладачів Центральноєвропейської літературної премії Angelus за переклад роману Оксани Забужко "Музей покинутих секретів" (2013). 

Лауреатка Премії Drahomán Prize Катажина Котинська отримала статуетку, виготовлену українською скульпторкою Анною Звягінцевою, та грошову винагороду в розмірі 3 000 євро.

До короткого списку премії Drahomán Prize за 2023 рік також увійшли перекладач з української мови на фінську Ееро Балк (з перекладом книжки ведучого телеканалу Еспресо Сергія Руденка "Бій за Київ") та перекладач з української мови на шведську Мікаель Нідал (з перекладом поетичної збірки Артура Дроня "Тут були ми").

Спеціальну відзнаку премії "за побудову українсько-грузинських культурних мостів" отримав Рауль Чілачава – перекладач з української мови на грузинську. 2023 року в Грузії вийшло три українські книжки в перекладі Рауля Чілачави: Маркіян Камиш "Оформляндія, або Прогулянка в Зону"; Антологія "Словник війни": українські автори про війну; Тарас Шевченко "Думи мої…".

На здобуття премії Drahomán Prize 2023 було номіновано 16 перекладачів і перекладачок, які перекладають з української на англійську, італійську, польську, грузинську, фінську, шведську, японську, румунську, турецьку, арабську та болгарську мови. Заявки надійшли з 13 країн, а саме – Фінляндії, Італії, Грузії, Японії, Румунії, Польщі, Туреччини, В’єтнаму, Болгарії, Індії, США, Швеції, Єгипту.

Премія Drahomán Prize була заснована 2020 року Українським інститутом, Українським ПЕН та Українським інститутом книги. Відзнака покликана підтримати та відзначити сподвижницьку роботу перекладачів з української мови на мови світу. Drahomán Prize вручається за високу перекладацьку майстерність та внесок у промоцію української літератури за кордоном.

Короткий список та лауреата Премії визначає Капітула, яка складається з 9 членів.  До Капітули 2023 року ввійшли: Володимир Єрмоленко, письменник, журналіст, філософ, президент Українського ПЕН, Володимир Шейко, генеральний директор Українського інституту, Олександра Коваль, директорка Українського інституту книги, Оля Гнатюк, дослідниця, професорка НаУКМА та Варшавського університету, радниця президента Українського ПЕН, Остап Сливинський, поет, перекладач, віцепрезидент Українського ПЕН, Валентина Стукалова, менеджерка книжкових та інтелектуальних проєктів Французького інституту, Юрій Прохасько, перекладач, Марко-Роберт Стех, український і канадський літературознавець та письменник, член Виконавчої Ради Українського ПЕН, Ірина Старовойт, літературознавиця, поетка, перекладачка.

Теги:
Суспільство
Оксана Забужко
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