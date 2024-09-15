Режисер та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв отримав звання "Заслужений діяч мистецтв"
Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Заслужений діяч мистецтв" українському режисеру, актору та воїну ЗСУ Ахтему Сеітаблаєву
Про це йдеться в указі президента №629/2024.
"Вітаю колег та колежанок, побратимів та посестер з Днем Українського кіно! Принагідно, дякую за нагороду, мої щирі вітання друзям! Слава Україні!", - привітав колег Сеітаблаєв у facebook.
Сеїтаблаєв у ЗСУ
На другий день після повномасштабного вторгнення український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв був у теробороні Києва, пише Укрінформ. Його позивний у Збройних Силах "Саід" — абревіатура початкових літер прізвища та імені з “і друзі”. Останнім часом його служба пов’язана зі зйомками історії всіх бригад ТРО.
Сеітаблаєв народився 1972 року у родині депортованих режимом Сталіна кримських татар неподалік Ташкента в Узбекистані, а потім у 1989 році повернувся з батьками у Крим. Митець зрежисував, зокрема, два художні фільми про долі кримських татар: "Хайтарма" (2013) та "Чужа молитва" (2017). А ще актор зіграв головну роль Батька у стрічці "Додому" режисера Нарімана Алієва, яка представляла Україну у 2019 році у конкурсній програмі "Особливий погляд" престижного Канського кінофестивалю.
"Підписавши контракт 25 лютого, власне ввечері ми вже зайняли позиції в лісі під Гостомелем… У перші дні війни, до 28 лютого ми були на тій дорозі, яка веде в Ірпінь, Бучу. Потім нас змінили наші побратими з 206 батальйону. Далі виконували завдання зі збереження громадського порядку в Києві: Оболонь, Поділ, Печерський район... З 9 квітня вирушили в Миколаїв, де виконували завдання до 20-х чисел липня. В останні дні лютого - на початку березня мене викликали до штабу батальйону і призначили пресофіцер. Поставили завдання створити команду і вибудувати інформаційну роботу. Ми розповідали, чим займається наш 206-й батальйон; знайомили громаду з тими, з кого складається Територіальна оборона. Мотивували людей вірити у перемогу України над ворогом, боролися з фейками, попереджали про небезпеки вибухонебезпечних предметів. Цю посаду - пресофіцер 206-го батальйону я займав майже до кінця минулого року", - розповів про службу Укрінформу Сеітаблаєв.
Ближче до грудня за наказом командира бригади, він був переведений до Києва, служив тимчасово виконуючим обов’язки керуючого служби бригади зі зв’язків з громадськістю, каже Ахтем. А зараз, за наказом командувача сил ТРО Збройних сил України, очолює групу військовослужбовців, завдання якої - зібрати розгорнуті портрети людей, які обороняли Київ, Бориспіль, розповісти історії всіх бригад сил ТрО.
"У нашій команді переважна більшість людей, які в цивільному житті займалися кіно або телебаченням", - зауважив він.
- У Таллінні, столиці Естонії, 4 вересня показали українську воєнну екшн-драму "Мирний-21", опісля відбудеться зустріч з режисером фільму Ахтемом Сеітаблаєвим.
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