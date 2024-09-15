Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Режисер та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв отримав звання "Заслужений діяч мистецтв"

Режисер та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв отримав звання "Заслужений діяч мистецтв"

Ксенія Золотова
15 вересня, 2024 неділя
13:27
Культура

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання "Заслужений діяч мистецтв" українському режисеру, актору та воїну ЗСУ Ахтему Сеітаблаєву

Зміст

Про це йдеться в указі президента №629/2024

"Вітаю колег та колежанок, побратимів та посестер з Днем Українського кіно! Принагідно, дякую за нагороду, мої щирі вітання друзям! Слава Україні!", - привітав колег Сеітаблаєв у facebook.

Сеїтаблаєв у ЗСУ

На другий день після повномасштабного вторгнення український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв був у теробороні Києва, пише Укрінформ. Його позивний у Збройних Силах "Саід" — абревіатура початкових літер прізвища та імені з “і друзі”. Останнім часом його служба пов’язана зі зйомками історії всіх бригад ТРО.

Сеітаблаєв народився 1972 року у родині депортованих режимом Сталіна кримських татар неподалік Ташкента в Узбекистані, а потім у 1989 році повернувся з батьками у Крим. Митець зрежисував, зокрема, два художні фільми про долі кримських татар: "Хайтарма" (2013) та "Чужа молитва" (2017). А ще актор зіграв головну роль Батька у стрічці "Додому" режисера Нарімана Алієва, яка представляла Україну у 2019 році у конкурсній програмі "Особливий погляд" престижного Канського кінофестивалю.

"Підписавши контракт 25 лютого, власне ввечері ми вже зайняли позиції в лісі під Гостомелем… У перші дні війни, до 28 лютого ми були на тій дорозі, яка веде в Ірпінь, Бучу. Потім нас змінили наші побратими з 206 батальйону. Далі виконували завдання зі збереження громадського порядку в Києві: Оболонь, Поділ, Печерський район... З 9 квітня вирушили в Миколаїв, де виконували завдання до 20-х чисел липня. В останні дні лютого - на початку березня мене викликали до штабу батальйону і призначили пресофіцер. Поставили завдання створити команду і вибудувати інформаційну роботу. Ми розповідали, чим займається наш 206-й батальйон; знайомили громаду з тими, з кого складається Територіальна оборона. Мотивували людей вірити у перемогу України над ворогом, боролися з фейками, попереджали про небезпеки вибухонебезпечних предметів. Цю посаду - пресофіцер 206-го батальйону я займав майже до кінця минулого року", - розповів про службу Укрінформу Сеітаблаєв.

Ближче до грудня за наказом командира бригади, він був переведений до Києва, служив тимчасово виконуючим обов’язки керуючого служби бригади зі зв’язків з громадськістю, каже Ахтем. А зараз, за наказом командувача сил ТРО Збройних сил України, очолює групу військовослужбовців, завдання якої - зібрати розгорнуті портрети людей, які обороняли Київ, Бориспіль, розповісти історії всіх бригад сил ТрО.

"У нашій команді переважна більшість людей, які в цивільному житті займалися кіно або телебаченням", - зауважив він.

  • У Таллінні, столиці Естонії, 4 вересня показали українську воєнну екшн-драму "Мирний-21", опісля відбудеться зустріч з режисером фільму Ахтемом Сеітаблаєвим.
Теги:
Кіно
Україна
військові
українське кіно
Війна з Росією
Ахтем Сеітаблаєв
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Тетяна Нижник
14 вересня, 2024 субота
Ми наближаємося до Третьої світової війни, Україна є лише проміжною частиною, - Портников
Ердоган переговори
Автор Тетяна Нижник
12 вересня, 2024 четвер
"Путін проситиме про переговори": дипломат Безсмертний назвав фактори
Автор Віталій Бесараб
11 вересня, 2024 середа
Теоретично Росія може застосувати ядерну зброю, але після цього ця країна зникне з мапи світу, - дипломат Огризко
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.11
    Купівля 41.11
    Продаж 41.58
  • EUR
    Купівля 45.45
    Продаж 46.11
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
15 вересня
14:02
OPINION
Сергій Руденко
Творці путінських ілюзій мають відповісти як воєнні злочинці
13:59
підземна школа у Харкові
На Харківщині триває будівництво 6 підземних шкіл, розробляють проєкти ще 16
13:49
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Унаслідок ворожих обстрілів знеструмлена північ Донеччини
13:32
На території окупованої ЗАЕС перебувають до 1300 росгвардійців, - ЦНС
13:16
Одесу накрила злива: вулиці підтоплені, ускладнено автомобільний рух
12:50
Здійснили перший приватний вихід у відкритий космос: капсула SpaceX з чотирма астронавтами повернулась на Землю
12:43
Володимир Зеленський на Чернігівщині (6 квітня 2024 року)
Україна проти будь-якої заморозки війни - в ОПУ спростували публікацію Bild
12:19
Оновлено
Херсон
Росіяни атакували безпілотником Херсон: четверо поранених
12:06
Через повені залізниці Польщі та Чехії тимчасово скасували низку рейсів до України
12:01
OPINION
Тільки "добрим словом і пістолетом"...
11:55
Ексклюзив
українські біженці в ЄС
Влада не зможе повертати українців з Європи силоміць, - політолог Бобиренко
11:51
Хусити
Єменські хусити випустили ракету по центральній частині Ізраїлю
11:44
Україна-Польща
У Польщі проживають 300 тис. українців призовного віку
11:21
Іран Росія
Британія і США занепокоєні обміном зброї та ядерними технологіями між РФ та Іраном, - Bloomberg
11:15
Миколаївська область
Окупанти зранку обстріляли авто й мікроавтобус на Миколаївщині: двоє людей постраждали
10:36
ракета Storm Shadow
Британські ексурядовці закликали прем'єра Стармера дозволити Україні бити Storm Shadow вглиб РФ навіть без підтримки США
10:23
США Україна
Салліван анонсував новий пакет допомоги США Україні до кінця вересня
10:15
Ексклюзив
У ВМС ЗСУ повідомили, що росіяни будуть збільшувати логістичне навантаження на Кримський міст
10:03
OPINION
Чи потрібне Міністерство (не)повернення українців
09:55
ракета Х-59
За тиждень Росія атакувала Україну майже 300 безпілотниками і понад 800 КАБами, - Зеленський
09:39
Ніколас Мадуро
Венесуела заарештувала 6 іноземців за підозрою у спробі вбивства президента Мадуро
09:38
Ексклюзив
зсу артилерія
Бойові дії на Курщині дуже динамічні, там фактично відсутня лінія зіткнення, - військовослужбовець ЗСУ Сазонов
09:31
Ігор Коломойський
Кіпр позбавив Коломойського громадянства, - ЗМІ
08:55
Потенціал оборонного виробництва України може досягти $20 млрд: Умєров назвав умову
08:25
ппо
Сили ППО вночі збили російську ракету Х-59 і 10 ударних БПЛА
08:20
безпілотник, дрон
У Росії заявили про атаку безпілотників на 7 регіонів: начебто збили 29 дронів
08:17
на фото ситуація на фронті
Минулої доби на фронті відбулося 164 боєзіткнення: ворог найактивніший на Покровському та Курахівському напрямках
08:05
OPINION
Росію рятує від санкцій "тіньовий флот"
07:54
втрати окупантів
Українські захисники за добу ліквідували 6 танків, 23 артсистеми і 1170 військових армії РФ
07:49
Окупанти вночі вдарили по Нікополю: постраждали двоє людей
07:32
артилеристи 100-ї ОМБр показали, як нищать ворога із САУ "Богдана"
Виробили за два місяці: Україна отримала 18 артустановок "Богдана", які профінансувала Данія
07:13
Оновлено
"Буян-М"
Росіяни тримають в Чорному морі 16 кораблів, 7 з яких є носіями "калібрів"
2024, субота
14 вересня
23:46
Олег Дорощук, стрибки у висоту
Дорощук став віцечемпіоном фіналу сезону "Діамантової ліги"
23:17
Одещина, ракетний удар
Росія вдарила по передмістю Одеси забороненою зброєю. Загинула подружня пара
23:01
Кирило Буданов
Скільки ще протримається Росія без повної мобілізації: пояснення Буданова
22:36
Василь Ломаченко
Дача Ломаченка постраждала внаслідок атаки "шахедів", - ЗМІ
22:33
Негода у Молдові (14 вересня 2024 року)
Молдову залило потужною зливою: розмито автошляхи, зникає світло
22:30
Ексклюзив
трамп путін
Трамп вважає, що в нього гарні стосунки з Путіним, і він не хоче їх псувати, - Портников
22:14
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 14 вересня: скільки просять за долар та євро в обмінниках
21:57
Володимир Зеленський
"Захищаємо наш фундаментальний інтерес – наблизити мир": Сирський доповів Зеленському щодо Курщини
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV