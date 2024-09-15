Режисер та воїн ЗСУ Ахтем Сеітаблаєв отримав звання "Заслужений діяч мистецтв"

Про це йдеться в указі президента №629/2024.

"Вітаю колег та колежанок, побратимів та посестер з Днем Українського кіно! Принагідно, дякую за нагороду, мої щирі вітання друзям! Слава Україні!", - привітав колег Сеітаблаєв у facebook.

Сеїтаблаєв у ЗСУ

На другий день після повномасштабного вторгнення український режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв був у теробороні Києва, пише Укрінформ. Його позивний у Збройних Силах "Саід" — абревіатура початкових літер прізвища та імені з “і друзі”. Останнім часом його служба пов’язана зі зйомками історії всіх бригад ТРО.

Сеітаблаєв народився 1972 року у родині депортованих режимом Сталіна кримських татар неподалік Ташкента в Узбекистані, а потім у 1989 році повернувся з батьками у Крим. Митець зрежисував, зокрема, два художні фільми про долі кримських татар: "Хайтарма" (2013) та "Чужа молитва" (2017). А ще актор зіграв головну роль Батька у стрічці "Додому" режисера Нарімана Алієва, яка представляла Україну у 2019 році у конкурсній програмі "Особливий погляд" престижного Канського кінофестивалю.

"Підписавши контракт 25 лютого, власне ввечері ми вже зайняли позиції в лісі під Гостомелем… У перші дні війни, до 28 лютого ми були на тій дорозі, яка веде в Ірпінь, Бучу. Потім нас змінили наші побратими з 206 батальйону. Далі виконували завдання зі збереження громадського порядку в Києві: Оболонь, Поділ, Печерський район... З 9 квітня вирушили в Миколаїв, де виконували завдання до 20-х чисел липня. В останні дні лютого - на початку березня мене викликали до штабу батальйону і призначили пресофіцер. Поставили завдання створити команду і вибудувати інформаційну роботу. Ми розповідали, чим займається наш 206-й батальйон; знайомили громаду з тими, з кого складається Територіальна оборона. Мотивували людей вірити у перемогу України над ворогом, боролися з фейками, попереджали про небезпеки вибухонебезпечних предметів. Цю посаду - пресофіцер 206-го батальйону я займав майже до кінця минулого року", - розповів про службу Укрінформу Сеітаблаєв.

Ближче до грудня за наказом командира бригади, він був переведений до Києва, служив тимчасово виконуючим обов’язки керуючого служби бригади зі зв’язків з громадськістю, каже Ахтем. А зараз, за наказом командувача сил ТРО Збройних сил України, очолює групу військовослужбовців, завдання якої - зібрати розгорнуті портрети людей, які обороняли Київ, Бориспіль, розповісти історії всіх бригад сил ТрО.

"У нашій команді переважна більшість людей, які в цивільному житті займалися кіно або телебаченням", - зауважив він.