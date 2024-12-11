Російських музикантів Noize MC та Монеточку номінували на Нобелівську премію миру - 2025, - росЗМІ

Відеорепортаж російського журналіста з Осло поширив на своєму YouTube-каналі Noize MC.

Російський журналіст, який працював на прокремлівських телеканалах, Володимир Раєвський повідомив, що група співробітників університету Осло OsloMet (Oslo Metropolitan University) вирішила номінувати музичних виконавців з Росії Івана Алексєєва (Noize MC) та Єлизавету Гирдимову (Монеточка) на Нобелівську премію миру в наступному році.

Раєвський був присутнім на врученні Нобелівської премії миру цьогоріч, яке відбулося 10 грудня. Від імені японської правозахисної організації Nihon Hidankyo нагороду отримав Танака Терумі, який пережив ядерне бомбардування Нагасакі.

Як розповів Раєвському професор OsloMet Арнфінн Мурувік Вонен, напередодні група його колег подала документи.

"Група колег з OsloMet вчора подали номінацію на Нобелівську премію миру Івану Алексєєву та Єлизаветі Гирдимовій - Noize MC і Монеточці. Найважливіше те, що вони представляють своїми голосами нове покоління, яке дуже сильно висловлюється за гуманістичні цінності. Думаємо, що це важливо", - сказав Вонен.