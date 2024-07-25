"Соромно сказати": народна артистка Алла Кудлай поділилась, що отримує "мізерну пенсію"

Про це вона сказала в інтервʼю Аліні Доротюк.

70-річна естрадна співачка, народна артистка України Алла Кудлай розповіла, що не влаштовує концерти, оскільки на це в неї немає грошей.

"Для того, щоб провести концерт в Палаці "Україна", треба понад 800 тис. грн за одну тільки оренду. При моїй пенсії я вам соромлюся про це казати. У мене дуже великий стаж роботи, і така пенсія, що мені просто соромно казати. Тому поки що через те, що не вистачає коштів, я не проводжу такі концерти. Навіть у "Жовтневому палаці". Там менше - 180 тис. грн", - зазначила артистка.

Розмір пенсії Кудлай називати відмовилася. Проте підтвердила, що живе саме за ці кошти. Співачка підкреслила, що має великий досвід та стаж роботи.

На зауваження ведучої, що мають бути надбавки за звання народної артистки, Кудлай відповіла: "Не скажу, мені соромно".

Коли Доротюк припустила, що мають бути авторські від пісень, співачка обурилась.

"Воно вам треба, що ви такі дурні питання ставите? Мене це бісить! Я не сьогоднішня, я позавчорашня, не ставте дурних запитань", – завершила тему Кудлай.

