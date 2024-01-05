Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Співачка Луна заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути "чесною з собою"

Співачка Луна заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути "чесною з собою"

5 січня, 2024 п'ятниця
18:03
Культура На фото: Луна

Українська співачка та ексдружина продюсера-путініста Юрія Бардаша Кристина Герасимова, відома як Луна, заявила, що не створюватиме більше пісні українською

  • На фото: Луна заявила, що писатиме пісні російською
  • На фото: Луна заявила, що писатиме пісні російською

Про це вона повідомила в сторіс в Instagram.

Російськомовна співачка Луна, яка після початку повномасштабного вторгнення перейшла на українську, заявила, що повернеться до написання пісень російською мовою, адже так відчуває. Вона пояснила своє рішення своєрідним протестом проти уявних заборон.

"Продовжую писати лірику та пісні російською мовою... Знаєте, для таких людей як я - уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, я так відчуваю. Намагаюся, як можу, відчути мову та знайти в ній своє місце. Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу і в усіх напрямках", - написала Луна російською.

Вона заявила, що пише пісні щиро і не планує підлаштовуватися під тренди, щоб сподобатися комусь.

"Тому що я пишу пісні не для визнання або схвалення кимось. Я пишу пісні для звільнення своєї душі. Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобатися, потрапити в тренд, в новинний дайджест або уникнути хейту. Цінуйте свою Луну, мої малюки, і буде вам порція нових пісень регулярно", - додала вона.

музика
Шоу-бізнес
Читайте також:
Сергій Руденко
Автор Сергій Руденко
4 січня, 2024 четвер
"Квартал" vs Скадовськ. Жарти закінчилися
Данило Лубківський
Автор Данило Лубківський
4 січня, 2024 четвер
ООН знову намагається прирівняти агресора і жертву
обстріл, ППО
5 січня, 2024 п'ятниця
РФ двічі з вечора запускала "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
Київ
-4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.09
  • EUR
    Купівля 41.84
    Продаж 43
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
19:10
Рамзан Кадиров
Кадиров запропонував звільнити 20 українських військовополонених в обмін на зняття санкцій проти членів його сім'ї
19:00
Огляд
Wisent 1
Що таке Wisent 1MC: машина, якою ЗСУ переорюють мінні поля
18:50
Оскар Пісторіус
Паралімпійця Пісторіуса, який отримав 13 років за вбивство своєї дівчини, достроково звільнили з в'язниці
18:50
Армія РФ вночі обстріляла Херсонщину
РФ завдала ракетного удару по агропідприємству в селі Інгулець на Херсонщині: загинула людина
18:20
Чорне море, Крим
ЗСУ підтвердили, що 4 січня вразили російський склад боєприпасів у Криму
18:16
Шмигаль
Шмигаль розкрив деталі масштабної реформи освіти та пообіцяв збільшити виплати вчителям на 21%
18:06
Сектор Гази
Ізраїль окреслив плани щодо управління Газою після закінчення війни з ХАМАС
18:05
OPINION
Сергій Таран
ЄС на шпагаті: Україна потребує підтримки, але Європа ще більше потребує захисту України
17:55
Росія атакувала Харків ракетами іноземного виробництва, - очільник ОВА Синєгубов
17:45
Ексклюзив
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
Зі Шрі-Ланки до лав ЗСУ: продюсерка Цимбаліст розповіла про героїв нового документального серіалу "Повернення додому"
17:35
Оновлено
Марʼяна Безугла
Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп
17:27
продукти магазин
Світові ціни на продовольчі товари знизились після рекордного зростання у 2022 році, - ООН
17:26
Олександр Ткаченко
Помер колишній голова Верховної Ради Олександр Ткаченко
16:53
Володимир Путін
"В Україні визнали, що Путін має мирні наміри": роспропаганда запустила нову маніпуляцію
16:53
непал солдати
Непал призупинив видачу дозволів на роботу в РФ через вербування своїх громадян на війну проти України
16:49
Огляд
"Містер Блейк до ваших послуг"
Зрозуміти "Снігову спільноту": що подивитися на вихідних
16:35
німецька вівчарка_собака
Дослідники з США з'ясували, що сигаретний дим може викликати рак у собак
16:23
діти, війна
Росіяни перевіряють дитячі свята на ТОТ на наявність українських символів, - Спротив
16:16
Оновлено
єврейська громада україни
Блінкен, Боррель та Бербок відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі
16:01
Ексклюзив
вогневі точки біля Євпаторії
Після ударів по Євпаторії стало зрозуміло, що система російської ППО - друшлаг, - Гуменюк
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мистецтво на крові. Куди поділися мільярди Міноборони, які мали піти на форму та труси?
15:55
В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції
15:50
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла до півфіналу першого в сезоні турніру WTA
15:36
безробіття
Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу: які зміни чекають на українців
15:34
Євпаторія
Окупанти залишилися без РЛС: "Атеш" про наслідки удару по військовій частині РФ у Євпаторії
15:24
Ексклюзив
Авдіївка
Ситуація в Авдіївці: ворог намагається заходити із промзони у будинки, - офіцер Морозов
15:13
Оленівка
На сьогодні Україна повернула 23 поранених військових з Оленівки, - правозахисниця
15:05
Заступниці "міністра" окупованого Криму загрожує 15 років за держзраду
14:59
Росія щодня продукує нові фейки
У Полтаві затримали "політексперта", який готував пропагандистські статті для російських ЗМІ
14:55
окупанти, орки
РФ планує створити у школах на ТОТ Луганщини "музеї" війни проти України, – Центр нацспротиву
14:23
окупанти, орки
Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
14:06
OPINION
Володимир Поздняков
Як реформувати мобілізаційну систему
13:49
Спецоперація ГУР на Бєлгородщині: розвідники атакували російський взводний опорний пункт
13:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:34
Квартал 95
"Дискримінаційний гумор": Комісія з журналістської етики оприлюднила висновок щодо жарту "Кварталу 95" про мешканку Скадовська
13:07
"Є загроза повторення атак на критичну інфраструктуру": у Києві перевірять усі Пункти незламності
13:01
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ спробує протестувати деякі зразки озброєння, яких ще не використовувала, - Згурець
13:00
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР
13:00
Водохресний святвечір
Водохресний святвечір 2024: нова дата, як відзначати і що має бути на столі
12:58
на фото наслідки обстрілу Херсона
РФ обстріляла Херсон: поранено чотирьох людей, пошкоджено склад із гуманітаркою
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV