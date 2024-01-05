Співачка Луна заявила, що писатиме пісні російською, щоб бути "чесною з собою"

Про це вона повідомила в сторіс в Instagram.

Російськомовна співачка Луна, яка після початку повномасштабного вторгнення перейшла на українську, заявила, що повернеться до написання пісень російською мовою, адже так відчуває. Вона пояснила своє рішення своєрідним протестом проти уявних заборон.

"Продовжую писати лірику та пісні російською мовою... Знаєте, для таких людей як я - уявна заборона викликає ще більше бажання залишитися чесною із собою та зі своїм мистецтвом! Я так бачу, я так відчуваю. Намагаюся, як можу, відчути мову та знайти в ній своє місце. Але ніколи не захочу і не зможу заборонити собі творити так, як я бачу і в усіх напрямках", - написала Луна російською.

Вона заявила, що пише пісні щиро і не планує підлаштовуватися під тренди, щоб сподобатися комусь.

"Тому що я пишу пісні не для визнання або схвалення кимось. Я пишу пісні для звільнення своєї душі. Таких артистів на ринку мало, багато хто хоче сподобатися, потрапити в тренд, в новинний дайджест або уникнути хейту. Цінуйте свою Луну, мої малюки, і буде вам порція нових пісень регулярно", - додала вона.