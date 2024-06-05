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Стартував прийом заявок на нацвідбір Дитячого Євробачення - 2024

5 червня, 2024 середа
16:28
Культура На фото: Дитяче Євробачення

"Суспільне" розпочало прийом заявок на участь у національному відборі Дитячого Євробачення за спрощеними правилами - без обовʼязкової авторської пісні

Зміст

Про це повідомляє "Суспільне".

Суспільний мовник почав приймати заявки на участь у національному відборі на Дитяче Євробачення - 2024 за спрощеними правилами. Заявки приймають протягом місяця - з 5 червня по 3 липня включно через форму.

Музичною продюсеркою відбору вже вдруге стала співачка Світлана Тарабарова. Організатори зробили участь у нацвідборі доступнішою для юних виконавців, ввівши нову умову. Тепер мати авторську пісню не обов'язково. Достатньо лише записати два кавери на популярні пісні та відеовізитівку. Вони переконані, що така зміна максимально розширить можливості для участі й створить рівні умови для всіх учасників.

Водночас юні автори все ще мають змогу подати на розгляд додаткову авторську пісню за бажанням, проте ця опція жодним чином не впливає на можливість проходження до наступного етапу відбору. Якщо дитина, яка подала авторську пісню, потрапить до списку фіналістів, "Суспільне" на свій розсуд визначить: залишити цей трек для виконання у фіналі відбору чи надати нову оригінальну композицію.

"Маємо нагоду в цьому році знайти справді унікальні таланти, які після конкурсу, попри результати, понесуть із собою в доросле життя неймовірний досвід. Досвід, яким радо поділиться наша dream team. Досвід і пісні, в які ми вкладемо всю душу", — зазначила Тарабарова.

Подати заявку на участь можуть діти віком від 9 до 14 років. Як і в попередні роки, до участі у відборі допускають як сольних виконавців, так і гурти, склад яких не перевищує шести людей.

За результатами загальнонаціонального попереднього відбору до 25 липня буде сформовано лонгліст до 15 учасників, які візьмуть участь у літній "зірковій школі". Для надання професійних консультацій до участі буде залучено експертну раду, до якої увійдуть три представники музичної індустрії.

Потім буде обрано 6 фіналістів, після — відбуватиметься підготовка пісень, з якими учасники виступлять у фіналі. Фінал нацвідбору на"Дитяче Євробачення 2024 відбудеться у вересні в онлайн-форматі.
 

Теги:
Євробачення
музика
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