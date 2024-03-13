Три українські фільми покажуть на Манчестерському кінофестивалі у Британії
У Британії з 15 по 24 березня проходитиме міжнародний Манчестерський кінофестиваль: на ньому покажуть три українські фільми
Про це інформує Держкіно.
У конкурсній програмі братимуть учать три українські стрічки: "Назавжди-назавжди" Анни Бурячкової, "Довбуш" Олеся Саніна та "Ти мене любиш?" Тоні Ноябрьової.
"Назавжди-назавжди"
Сюжет: у пошуках захисту та місця, якому вона справді належить, Тоня переходить зі школи в центрі міста до іншої — у спальному районі, та потрапляє до компанії відчайдушної молоді. Разом вони шукають пригод та неприємностей на околицях постсоціалістичного Києва. Незабаром Тоня закохується в Журіка, а дружба з Лєрою змушує її відчути потяг до її брата Сані. Все це призводить до заплутаного любовного трикутника.
"Довбуш"
Сюжет: Карпати. Початок 18 століття. Жорстоке правління шляхти змушує гуцулів тікати в гори. Двоє братів, Олекса та Іван Довбуші, опиняються поза законом і стають опришками. У пошуках помсти панам за вбивство батьків Довбушів, брати стають ворогами один одному. Легенда, що надихає покоління тих, хто бореться за свободу рідної землі. Про силу і любов Олекси Довбуша, про зраду і кривду. Про те, як він жив і як обманув смерть.
"Ти мене любиш?"
Сюжет: Радянський Союз ось-ось розвалиться, а в Києві живе 17-річна Кіра. За мірками тих часів вона дитина з «мажорної родини»: тато — кінорежисер. Кіра живе в повній ідилії: тато й мама її люблять, вдома є все те, що недоступне «простим радянським людям», навчання в Київському театральному училищі проходять весело, навколо друзі. В якийсь момент ідилія руйнується: Радянський Союз валиться і тепер не до кіно, а в тата до того ж є коханка, до якої він іде. Дівчинка вривається в шалене кохання з фельдшером Мішою і перебирається в комуналку, попутно із цим розуміючи, що її попереднє життя було дійсно красивою утопією, яка мало пов’язана з реальною дійсністю.
Довідково. Манчестерський кінофестиваль – це міжнародний кінофестиваль, який проводить покази кіно з усього світу. Цього року кінофестиваль проходитиме з 15 по 24 березня в місті Манчестер, Великобританія.
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