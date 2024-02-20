"Це були не мої думки": Melovin заявив, що більше не вважає результати Нацвідбору Євробачення-2024 купленими

Про це він сказав у коментарі для "Люкс ФМ".

Український співак, фіналіст національного відбору на Євробачення-2024 Melovin, прокоментував свою заяву, зроблену одразу після оголошення результатів голосування в Дії, де натякнув, що лейбл ENKO, співзасновницею якого є Alyona Alyona, купив перемогу у Нацвідборі.

"Ми всі помиляємося. Я взагалі вважаю, те, що я зробив — це повна лажа. Це були не мої думки в цей момент", - сказав музикант.

Він визнав, що був надто емоційним, виходячи у прямий ефір телемарафону.

"Це було деструктивно, я це приймаю. От така була у мене дуже жертовна позиція. Але все ок, я дуже люблю дівчат і бажаю їм успіху на "Євробаченні". І вони це знають. Альона до мене в гримерку приходила, поради мені давала", - пояснив Melovin.

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Він додав, що переконаний, що на Євробачення-2024 "поїде дуже класна пісня".

"Я радий, що я не вклав стільки грошей, як Jerry Heil та Alyona Alyona в рекламну кампанію", - зауважив Melovin.

68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня.

Учасник національного відбору Євробачення-2024 Melovin заявив, що має сумніви щодо чесності голосування, але побажав успіху Alyona Alyona та Jerry Heil в Мальме, які перемогли.