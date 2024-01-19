У Києві з назв ще 5 бібліотек прибрали прізвища пов'язаних з Росією осіб

Про це повідомляються на сайті Київміськради.

18 січня Київська міська рада проголосувала за перейменування бібліотек Централізованої бібліотечної системи Дніпровського та Шевченківського районів.

Нові назви отримали наступні заклади:

бібліотека імені Костянтина Симонова – "Бібліотека на Воскресенці";

бібліотека імені Володимира Маяковського – "Бібліотека на Русанівці";

бібліотека імені Максима Горького – бібліотека імені Миколи Куліша;

бібліотека імені В. Дубініна для дітей – "Бібліотека імені Дмитра Білоуса для дітей";

бібліотека імені М. Чернишевського – "Бібліотека на Дегтярівській".

Як зазначила депутатка Київської міської ради, голова постійної комісії з питань культури, туризму та суспільних комунікацій Вікторія Муха, перейменування бібліотек – це поступ очищення від маркерів "руського міра".

"Возвеличення РФ, СРСР та російського імперіалізму недопустиме у столиці України. Ми зараз працюємо над тим, щоб врешті-решт позбутись всіх ідеологічних ворожих назв у нашому місті. Культурна кремлівська пропаганда десятиліттями намагалась знецінити нашу історію, наших людей, і зараз місто працює над тим, щоб відновити справедливість. У тому числі київські бібліотеки мають носити імена визначних українців", – додала Муха.