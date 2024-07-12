У Литві скасували виступ американського співака Олівера Трі через його участь у фестивалі, що спонсорується Яндексом

Про це повідомляє LRT.

Олівер Трі, чий комічний імідж, яскраві відеокліпи та музичні експерименти привернули увагу всього світу, мав виступити у Вільнюсі в рамках фестивалю 8 Days A Week оголосили.

Однак у п'ятницю, 12 липня, організатори заходу заявили, що його виступ скасовано.

"Ми прийняли це рішення у зв'язку з майбутнім виступом Олівера Трі на фестивалі в Казахстані, який безпосередньо фінансується Яндексом, - йдеться у заяві організаторів 8 Days A Week. - Після довгих переговорів і спроб пояснити команді співака про відповідальність Яндекса і фінансування російської війни в Україні, команда Олівера Трі вирішила не скасовувати виступ у Казахстані.

Це рішення сильно розходиться з нашими цінностями і позицією Литви".

За їхніми словами, фестиваль 8 Days A Week має чітку громадянську та ціннісну позицію.

"Як і всі литовці, ми стоїмо разом з українським народом до перемоги. Нам дуже шкода глядачів, які хотіли почути виступ Олівера Трі у Вільнюсі. Багато шанувальників та гостей з-за кордону планували відвідати цей концерт. Однак, скасування концерту в цьому випадку є єдиним правильним вибором і сильною позицією для нас", - зазначили організатори.

У минулому співак кілька разів відвідував Росію, а перед вторгненням в Україну у 2022 році заявляв, що хотів би жити в цій країні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олівер Трі висловлювався проти війни, однак заявляв, що він однаково цінує людей в усьому світі, не поділяючи їх за країнами.