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У Литві скасували виступ американського співака Олівера Трі через його участь у фестивалі, що спонсорується Яндексом

12 липня, 2024 п'ятниця
16:27
Культура Олівер Трі

У Литві скасували концерт американського співака Олівера Трі, який мав відбутися в неділю, 14 липня, через його майбутній виступ на фестивалі у Казахстані, спонсором якого є російський інтернет-гігант "Яндекс"

Зміст

Про це повідомляє LRT.

Олівер Трі, чий комічний імідж, яскраві відеокліпи та музичні експерименти привернули увагу всього світу, мав виступити у Вільнюсі в рамках фестивалю 8 Days A Week оголосили. 
Однак у п'ятницю, 12 липня, організатори заходу заявили, що його виступ скасовано.

"Ми прийняли це рішення у зв'язку з майбутнім виступом Олівера Трі на фестивалі в Казахстані, який безпосередньо фінансується Яндексом, - йдеться у заяві організаторів 8 Days A Week. - Після довгих переговорів і спроб пояснити команді співака про відповідальність Яндекса і фінансування російської війни в Україні, команда Олівера Трі вирішила не скасовувати виступ у Казахстані. 
Це рішення сильно розходиться з нашими цінностями і позицією Литви".

За їхніми словами, фестиваль 8 Days A Week має чітку громадянську та ціннісну позицію. 

"Як і всі литовці, ми стоїмо разом з українським народом до перемоги. Нам дуже шкода глядачів, які хотіли почути виступ Олівера Трі у Вільнюсі. Багато шанувальників та гостей з-за кордону планували відвідати цей концерт. Однак, скасування концерту в цьому випадку є єдиним правильним вибором і сильною позицією для нас", - зазначили організатори.

У минулому співак кілька разів відвідував Росію, а перед вторгненням в Україну у 2022 році заявляв, що хотів би жити в цій країні.

Після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Олівер Трі висловлювався проти війни, однак заявляв, що він однаково цінує людей в усьому світі, не поділяючи їх за країнами.

@olivertree

I’m packing my bags and moving to Latin America

♬ Life Goes On - Oliver Tree
  • Британський рок-гурт Editors скасував свою участь у фестивалі PARK LIVE в Алмати, коли дізнався, що спонсором музичного заходу є російська компанія Yandex.

Теги:
Світ
Росія
музика
Литва
США
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