У Нью-Йорку відкрили виставку, яка відтворює музичний фестиваль в Ізраїлі, на який 7 жовтня напав ХАМАС

Про це повідомляє The Art Newspaper.

21 квітня в США розпочала роботу виставка 06:29 am: The Moment Music Stood Still ("06:29 Момент зупинки музики"), яка переносить відвідувачів на фестиваль рейв і техно музики Nature Party Nova Festival, який проходив просто неба в ізраїльському Реїмі, поблизу кордону з Газою. Понад 3000 відвідувачів зібралися ввечері 6 жовтня 2023 року на захід, який мав тривати до наступного дня. На світанку 7 жовтня терористи ХАМАС напали на фестиваль, убивши понад 360 людей і захопивши 44 заручників.

Інсталяцію розмістили у приміщенні площею близько 4600 кв. м у Нижньому Мангеттені, Нью-Йорк. Обгорілі автомобілі, намети для кемпінгу, понівечені пострілами портативні туалети, порожні пляшки з-під алкоголю, пластикові стаканчики, перекинуті стільці, залишені кросівки, коштовності, одяг та рюкзаки відтворюють моторошну атмосферу від ночі веселощів до ранку жаху. Наслідки нападу відтворили на основі фотографій та відео.

Фото: GettyImages

У Мангеттені виставку відкрили після того, як 8 тижнів вона працювала в Тель-Авіві. Після цього кожен артефакт зі схвалення влади Ізраїлю було зібрано, упаковано в ящики та відправлено на човні до Нью-Йорка.

Більшість експонатів залишаються власністю держави, каже Йоні Файнгольд, один із співзасновників виставки. Креативною директоркою проєкту є його дружина Реут Файнгольд. Під її керівництвом численні фотографії та відео інформували про невтомний процес відтворення наслідків нападу.

При вході на виставку можна побачити відео, на якому веселі відвідувачі фестивалю танцюють напередодні трагедії. Далі виставка веде відвідувачів у локацію, яку організатори називають "кімнатою нападу" — зі спальними мішками, мобільними телефонами та іншими предметами, залишеними жертвами, які намагалися врятуватися і втекти, а далі - до "кімнати Nova", що є точним відтворенням головної сцени фестивалю та бару. Транс музика, яка продовжує лунати, посилює хаос, що дезорієнтує.

Фото: GettyImages

"Мета полягає в тому, щоб створити справжнє відчуття, ніби ви перебуваєте в евкаліптовому полі", — каже Вірджинія Фоут, виконавча директорка виставки.

У Тель-Авіві для інсталяції використовували справжні дерева, але через сезонні обмеження для нью-йоркського показу було виготовлено 26 відповідних штучних дерев. Вона сподівається, що виставка мандруватиме різними містами, де можна буде використовувати ці дерева.

"Коли ви переміщуєтеся територією кемпінгу, ви орієнтуєтесь між деревами різної висоти. Ми хочемо перенести на виставку реальність кемпінгу в чагарниках. На підлозі також бруд", - додала Фоут.

Виставка триватиме до 23 травня.

Що відомо про події в Ізраїлі в ніч на 7 жовтня

7 жовтня палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40 Алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня.