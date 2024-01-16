У США художник заробив $3000, запостивши фото ями в асфальті у вигляді щура

Про це повідомляє Business Insider.

32-річний чиказький художник Вінслоу Дюмейн оприлюднив на Х фотографію ями у формі щура, яка стала настільки вірусною, що допомогла йому заробити $3 тис.

"Довелося здійснити паломництво до чиказької щурячої нори", — підписав Дюмейн знімок, на якому зображений відбиток на землі у формі гризуна. Силует був наповнений водою.

Твіт, поширений 7 січня, набрав 5 млн переглядів і понад 136 тис. вподобайок.

Дюмейн — художник, письменник і комік, робота якого зосереджена на "болю, горі, травмі та відновленні". На власному сайті він продає колоди карт Таро та принти зі своїми оригінальними ілюстраціями.

"Коли я побачив щурячу нору на землі, це вразило мене, як удар по тілу — я одразу сильно розсміявся. Ви можете показати це комусь у Китаї, Франції чи Римі 1000 років до нашої ери, і всі вони зрозуміють, що сталося. Це була частина універсальної нитки, яка пов’язує всіх нас — тварин, нещастя та докази", — прокоментував митець.

Лише через хвилину після публікації фото в Х Дюмейн виклав на своєму сайті кілька продуктів у продаж. Він написав у соцмережі, що також є художником та продає "багато дивних речей на своєму сайті". Вірусне фото ями у формі щура зробило художнику рекламу, тож люди заходили на його сайт і робили покупки.

У коментарі виданню він уточнив, що зміг продати різних дрібниць на $3 тис., зокрема це були колода карт Таро з його оригінальним дизайном за $60, плетена ковдра з фотографією чотирьох черепів, зробленій ним в Осуарії в Седлиці - католицькому монастирі та цвинтарі в Чехії, за $75, а також рожева пляшка води з написом "Сперма!" за $20.

За його словами, Дюмейн заробляє в середньому близько $5 тис. на місяць, але це також включає заробіток від фрілансу та торгівлі його продукцією у 12 магазинах у США та двох у В’єтнамі.