У віці 88 років помер Абдул Факір з гурту Four Tops

Про це інформує BBC.

Як повідомила сім'я співака, він помер у своєму будинку в Детройті від серцевої недостатності.

The Four Tops, утворені наприкінці 1950-х років, стали одними з найвпливовіших гуртів епохи мотауну. Їхні хіти, такі як Reach Out I'll Be Ther", Baby I Need Your Loving та I Can't Help Myself (Sugar Pie Honey Bunch), стали класикою.

"Наші серця сповнені скорботи через втрату піонера, ікони та музичної легенди, який протягом своєї 70-річної музичної кар'єри вплинув на життя багатьох людей", - йдеться в заяві сім'ї Факіра.

Довідково: Факір, Леві Стаббс, Ренальдо "Обі" Бенсон та Лоуренс Пейтон створили гурт наприкінці 1950-х років. Хоча спочатку вони не мали великого успіху, на початку 1960-х років The Four Tops стали одними з найпопулярніших груп у світі.

Після смерті Пейтона у 1997 році, Бенсона у 2005 році та Стаббса у 2008 році, Факір залишався єдиним членом-засновником.

"Найбільше я люблю в них те, що вони дуже професійні, вони отримують задоволення від того, що роблять, вони дуже люблячі, вони завжди були джентльменами", - так про The Four Tops відгукнувся Стіві Вандер, коли гурт був введений до Зали слави рок-н-ролу в 1990 році.

У 2022 році Факір випустив мемуари "Я буду там: Моє життя з The Four Tops". У нього залишилися дружина, шестеро дітей, 13 онуків та дев'ять правнуків.