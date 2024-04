Українська фотожурналістка Юлія Кочетова – серед переможців глобального етапу премії World Press Photo-2024

Про це повідомив Інститут масової інформації.

Фото: Юлія Кочетова

Раніше цей самий проєкт здобув перемогу на регіональному етапі WPP.

"Ми живемо з колективною травмою вже багато поколінь. Тому мені захотілося зробити історію, де війна була б не точкою на мапі, не числами траншів західної підтримки, не битвою. Тому що весь світ вивчив назву битви за Бахмут, але не знає імен тих, хто там загинув. Мені захотілося дати цій війні імена, обличчя. Я не зможу показати всіх, але можу принаймні тих, кого зустрічаю", – так розповідала тоді Юлія про свій проєкт.

Фото: Інститут Масової Інформації (ІМІ)

Довідково. Юлія Кочетова – українська фотожурналістка, спеціалізується на соціальній документальній фотографії. Вона висвітлювала окупацію Криму та війну на Донбасі з 2014 року, а зараз висвітлює повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Роботи Юлії Кочетової публікували в багатьох міжнародних медіа: BBC Online, The Guardian, The Telegraph, The Huffington Post, The National Geographic та інших. Фотопроєкт Юлії Кочетової можна переглянути за посиланням.