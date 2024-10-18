Український піаніст Ботвінов отримав престижну нагороду Французького товариства мистецтв

Про це повідомляє Kyiv Post.

Уродженець Одеси, український піаніст-віртуоз Олексій Ботвінов отримав Платинову медаль Французького академічного товариства мистецтв, наук і літератури за видатні заслуги в мистецтві як піаніст та засновник і президент фестивалю "Одеська класика".

Цьогоріч товариство визначило сімох лауреатів Платинової медалі. Це найвищий рівень нагород серед 250 переможців в інших категоріях.

Церемонія відбулася в Парижі 6 жовтня. Під час церемонії Ботвінов зіграв твори Шопена та Рахманінова для понад 600 осіб.

Фото: facebook Олексія Ботвінова

"Коли я йшов на сцену, щоб отримати свою нагороду, у Золотому оперному театрі грали український гімн. Для мене це був дуже зворушливий і емоційний момент. Тому що протягом останніх двох з половиною років кожен мій концерт або концерт фестивалю "Одеська класика" є не лише мистецькою подією, а й сильним посланням підтримки України в нашій боротьбі в цій жахливій війні", - прокоментував маестро.

Фото: facebook Олексія Ботвінова

Ботвінов є єдиним піаністом у світі, який понад 300 разів виконував на сцені шедевр Баха "Гольдбергівські варіації".

Коли розпочалося широкомасштабне вторгнення Росії в Україну, Ботвінов опинився за кордоном. Відтоді він збирає кошти на своїх концертах та намагається привертати увагу до війни в Україні.

Його фестиваль класичної музики в Одесі був збережений у новому форматі, з концертами, що відбувалися в різних європейських столицях. Маестро є одним із провідних світових спеціалістів з творчості Рахманінова.

Фото: facebook Олексія Ботвінова

Французьке академічне товариство мистецтв, наук і літератури було засноване у 1915 році. Щороку воно відзначає лауреатів нагородами за заслуги в різних гуманітарних галузях. Свого часу нагороди отримали Олів'є Мессіан, Альберт Швейцер, Єгуді Менухін, Жан Поль Бельмондо, Роберт Хоссейн, Тібор Варга та Жак-Ів Кусто.

