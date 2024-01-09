В Україні реабілітували Сергія Параджанова, який сидів у в’язниці СРСР за український націоналізм

Про це повідомив директор Українського інституту національної памʼяті Антон Дробович у Facebook.

У столітній ювілей з дня народження ключового автора українського поетичного кіно Сергія Параджанова стало відомо, що Національна комісія з реабілітації за поданням Українського інституту національної пам'яті 20 грудня 2023 року реабілітувала видатного кінорежисера.

Це сталося через 50 років після його засудження. 1973 року радянська влада звинуватила Параджанова в "українському націоналізмі та гомосексуалізмі" та засудила до 5 років таборів суворого режиму.

Як зазначив Дробович, на підтримку розгляду справи виступали Офіс президента та українські правозахисники, зокрема Українська Гельсінська спілка.

"Однак головні слова вдячності варто адресувати Роману Подкуру (досліднику історії радянських спецслужб, - ред.) та його колегам з Національної комісії з реабілітації - за фаховість, ретельність та відповідальність. Завдяки їм історична правда перемагає забуття і репресії, а також зʼявляється надія, що згодом будуть розглянуті й інші складні та резонансні справи українських дисидентів, яких судили в СРСР як за політичними, так і за сфабрикованими загальнокримінальними статтями", - поділився директор УІНП.

Параджанов найбільш відомий як режисер фільму "Тіні забутих предків" за мотивами твору Михайла Коцюбинського, що приніс йому міжнародне визнання. Саме під час прем’єри його картини, яка здобула 39 міжнародних нагород, 4 вересня 1964 року у київському кінотеатрі "Україна" відбулася акція протесту. Творча інтелігенція публічно засудила політичні репресії, які відбувалися в Україні.

