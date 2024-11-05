За найкраще висвітлення війни в літературі й мистецтві: оголосили лауреатів Премії Богдана Хмельницького

Про це повідомляється на сайті Міністерства культури та стратегічних комунікацій.

У Києві підбили підсумки щорічного конкурсу на отримання премії імені Богдана Хмельницького за найкраще висвітлення військової тематики у творах літератури та мистецтва у 2024 році.

Премію присуджують щороку за твори літератури й мистецтва, публіцистики й журналістики, спрямовані на "утвердження мужності, героїзму та самопожертви військовослужбовців, виявлених під час захисту незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України, підняття престижу Збройних Сил України, пропаганду військової служби, формування у військовослужбовців і цивільних громадян почуття патріотизму, вірності військовим традиціям українського народу, соціально-психологічної та військово-професійної готовності до служби у Збройних Силах України".

Лауреатів визначають у пʼяти номінаціях:

літературні твори військової тематики;

музичні твори військової тематики;

твори театрального мистецтва військової тематики;

твори кіномистецтва військової тематики;

твори образотворчого мистецтва військової тематики.



Цьогоріч на конкурс надійшло майже 50 робіт. За результатами засідання комітету з присудження премії лауреатами цього року стали наступні твори.

У номінації "Літературні твори військової тематики" — військовослужбовиця ЗСУ, поетеса Оксана Рубаняк за збірки поезій "Дорога життя" та "Назустріч Смерті".

Найкращим у номінації "Музичні твори військової тематики" став композитор Євген Станкович за симфонічно-хоровий твір "Україна. Музика війни" у трьох частинах. Його виконавцями виступили Національний симфонічний оркестр України (художній керівник і головний диригент Володимир Сіренко та Євген Савчук) і Національна хорова капела "Думка".

Премію Богдана Хмельницького в номінації "Твори театрального мистецтва військової тематики" здобула моновистава Національного академічного драматичного театру імені Лесі Українки, зокрема акторка Ірина Дорошевська (Бучко) за постановку "Обережно, міна" (за п’єсою Юлії Гудошник).

У номінації "Твори кіномистецтва військової тематики" відзначили режисера-постановника та співавтора сценарію повнометражного ігрового фільму "Снайпер. Білий Ворон" Мар’яна Бушана.

У номінації "Твори образотворчого мистецтва військової тематики" переміг художник Сергій Сметанкін за серію живописних робіт "Завдяки", які автор намалював на дошках від ящиків для патронів і на уламках ракет.