За відкриття, що ссавці можуть дихати анусом: у США вручили Шнобелівську премію

Про це пише The Guardian.

На церемонії в Массачусетському технологічному інституті 12 вересня Шнобелівською премією відзначили дослідників за відкриття, які "спершу змушують людей сміятися, а потім змушують їх думати". У заході брали участь справжні нобелівські лауреати, які роздавали нагороди.

Нагороду отримали дослідники з Японії за відкриття того, що ссавці можуть дихати через анус.Після серії випробувань на мишах, щурах і свинях японські вчені виявили, що тварини поглинають кисень, що надходить через пряму кишку. Ця робота лежить в основі клінічних випробувань, що показали, чи може ця процедура лікувати дихальну недостатність.

Японські дослідники зацікавилися, чи можуть люди з проблемами дихання отримати користь від закачування кисню в задній прохід. Це дослідження було проведене на тлі пандемії коронавірусу після того, як учені помітили, що деякі тварини можуть використовувати свій кишківник для дихання.

Результати дослідження автор Ріо Окабе з Токійського медичного і стоматологічного університету з колегами описали в журналі Med. Автори дослідження назвали цей метод "ентеральною вентиляцією" та запропонували нову парадигму для допомоги пацієнтам із дихальною недостатністю. Команда проводить першу фазу випробувань на людях-добровольцях.

Інші роботи, відзначені Шнобелівською премією, включали американське дослідження щодо розміщення голубів у ракетах для допомоги їм направляти ракети до цілей.

Дослідження, проведене у Великій Британії, виявило, що заяви про надзвичайно довгу тривалість життя, як правило, надходять від регіонів, де середня тривалість життя коротка, але історично відсутні свідоцтва про народження, багато канцелярських помилок і пенсійних шахрайств.

"Дані про вкрай старий вік - це статистичне сміття. Від рівня окремих випадків до загальних популяційних моделей ніякі з наших даних про старість не мають сенсу", - сказав доктор Сол Ньюман з Оксфордського університету, що отримав премію з демографії.

Також премією відзначили дослідження, проведене у Франції, яке виявило, що волосся на шкірі голови має тенденцію закручуватися за годинниковою стрілкою, хоча в південній півкулі це зустрічається менше. Професор Роман Хонсарі, черепно-лицевий хірург з університетської лікарні Неккер-Енфанс Маладес у Парижі, та його колеги отримали премію з анатомії за глобальне дослідження завитків волосся. Їхнє дослідження показало, що в той час, як у більшості людей волосся на голові закручується за годинниковою стрілкою, у південній півкулі воно закручується проти годинникової стрілки.

"Я був надзвичайно радий [дізнатися про нагороду], тому що, попри незаперечну неактуальність цього дослідження, я переконаний, що розшифровування закономірностей у природі може призвести до важливих відкриттів у галузі фундаментальних механізмів розвитку", - поділився Хонсарі.

Інші лауреати Шнобелівської премії 2024 року

Премія миру

Присуджена покійному Б. Ф. Скіннеру, психологу зі США, за дослідження можливості розміщення живих голубів усередині ракет для наведення їх на цілі. Проєкт, який сам Скіннер описав як божевільний, був відхилений, попри ідеальну демонстрацію за участю голуба, навченого націлюватися на об'єкти на узбережжі Нью-Джерсі.

Ботаніка

Присуджена Джейкобу Вайту з США та Феліпе Ямашіте з Німеччини за повідомлення про докази того, що американська рослина Boquila trifoliolata може імітувати листя пластикових рослин, поряд з якими воно знаходиться. Це привело їх до висновку про наявний "рослинний зір".

Медицина

Присуджена швейцарській, німецькій та бельгійській групі за демонстрацію того, що підроблені ліки, які спричиняють болісні побічні ефекти, можуть бути ефективнішими для пацієнтів.

Фізика

Присуджено Джеймсу Ляо з університету Флориди за комплексне дослідження плавальних здібностей мертвої форелі з численними публікаціями.

Імовірність

Отримана групою з 50 дослідників, переважно голландців, які підкинули 350 757 монет, щоб перевірити гіпотезу, висунуту Персі Діаконісом, колишнім фокусником і професором статистики у Стенфордському університеті. Їхня робота підтвердила гіпотезу Діаконіса про те, що підкинуті монети (трохи) частіше приземляються тим само боком, яким їх підкинули.

Хімія

Ще одна перемога Нідерландів. Команда з Амстердама використовувала хроматографію для поділу п'яних та тверезих черв'яків, і все це в ім'я науки про полімери.

Біологія

Шнобелівська премія з біології, була присуджена покійним Фордайсу Елі та Вільяму Петерсену за їхнє дослідження 1940 факторів, що впливають на виробництво молока в молочних стадах. Налякані корови виділяли менше молока.