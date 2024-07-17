Жадан отримав першу зарплатню у війську і зізнався, на що її витратив

Про це він розповів у facebook.

Український письменник, вокаліст гурту "Жадан і Собаки", який навесні 2024 року долучився до 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", Сергій Жадан поділився, що отримав зарплатню.

"Отримав зарплатню. Віддав на патронатну службу бригади. Забуте за 20 років відчуття - отримувати кошти від держави. Зрештою, від початку планував залишати зарплатню в бригаді", - зазначив він.

Письменник і військовий уточнив, що кошти підуть на потреби родинам поранених.

"Підтримуйте українське військо - воно творить історію", - додав Жадан.

Днями на позиціях 13-ї бригади НГУ "Хартія", де служить український письменник Сергій Жадан, побував французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві.

Жадан та композитор Євген Турчинов, які разом долучилися до війська, у межах мініальбому "Танго Харків" записали пісню "Мишоловка". Вона є офіційним саундтреком до трилеру "Мишоловка" автора і режисера Сергія Касторних.