Жадан отримав першу зарплатню у війську і зізнався, на що її витратив
Український письменник і громадський діяч Сергій Жадан, який долучився до бригади НГУ "Хартія", розповів, що віддав першу військову зарплатню своїй бригаді
Про це він розповів у facebook.
Український письменник, вокаліст гурту "Жадан і Собаки", який навесні 2024 року долучився до 13-ї бригади оперативного призначення НГУ "Хартія", Сергій Жадан поділився, що отримав зарплатню.
"Отримав зарплатню. Віддав на патронатну службу бригади. Забуте за 20 років відчуття - отримувати кошти від держави. Зрештою, від початку планував залишати зарплатню в бригаді", - зазначив він.
Письменник і військовий уточнив, що кошти підуть на потреби родинам поранених.
"Підтримуйте українське військо - воно творить історію", - додав Жадан.
Днями на позиціях 13-ї бригади НГУ "Хартія", де служить український письменник Сергій Жадан, побував французький філософ та письменник Бернар-Анрі Леві.
Жадан та композитор Євген Турчинов, які разом долучилися до війська, у межах мініальбому "Танго Харків" записали пісню "Мишоловка". Вона є офіційним саундтреком до трилеру "Мишоловка" автора і режисера Сергія Касторних.
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