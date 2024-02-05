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Зірку "Прісцилли" та "Ейфорії" Джейкоба Елорді звинуватили у нападі на журналіста

5 лютого, 2024 понедiлок
18:21
Культура На фото: Джейкоб Елорді

Радіоведучий Джошуа Фокс заявив, що австралійський актор, виконавець ролі Елвіса Преслі у фільмі "Прісцилла" Джейкоб Елорді напав на нього

Про це повідомляє ВВС.

26-річного австралійського актора, найбільш відомого за серіалом HBO "Ейфорія" та роллю короля рок-н-ролу Елвіса Преслі у фільмі "Прісцилла" Джейкоба Елорді, звинуватили у нападі на репортера. Він, імовірно, схопив за горло радіоведучого, який організував невдалу витівку на радіо.

Джошуа Фокс з австралійської станції KIIS FM поділився, що відстежив зірку серіалу "Ейфорія" до бару в Сіднеї, коли почув, що актор був у місті. Але 26-річний хлопець розлютився, коли його попросили наповнити порожню місткість водою для ванни, маючи на увазі популярну сцену з фільму "Солтберн".

Поліція Нового Південного Уельсу повідомила, що розслідує ймовірний напад. Елорді, який родом з Брісбена в Австралії, був помічений у пивному барі в пляжному готелі Clovelly на південному сході Сіднея в суботу.

Виступаючи в програмі "Сніданок Кайла та Джекі О", Фокс розповів, що підійшов до актора біля будівлі. На записі, оприлюдненому KIIS FM, чути, як Елорді просить не знімати його.

Фокс заявив ведучим Кайлу Сенділендсу та Джекі Хендерсону, що він погодився припинити, "оскільки жарт не вийшов", але Елорді поцілив "прямо в обличчя" і вимагав видалити всі кадри.

Радіопродюсер сказав, що відмовився, оскільки почувався наляканим і щоб зберегти запис як доказ імовірної сутички.

Після цього, як сказав Фокс, актор штовхнув його до стіни, і його руки вчепилися йому в горло.

Поліція підтвердила ЗМІ, що розслідує ймовірний напад.
 

Теги:
Світ
Кримінал
Шоу-бізнес
Австралія
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