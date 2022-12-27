The New York Times:

Видання публікує матеріал про російське місто Рязань, яке регулярно ховає загиблих солдатів, але не протестують проти дій російської влади, проти мобілізації і війни з Україною. Мати одного із загиблих заявляє, що вторгнення варто було "спланувати краще", щоб мінімізувати втрати і переконана, що з Україною "треба було щось робити".

Також американські журналісти пишуть про поступ ЗСУ й запеклі бої, що тривають на Луганщині. Зокрема йдеться про те, що українські військові завдають окупантам у місті великих втрат. Та наводять слова очільника Луганської області Сергія Гайдая про те, що окупанти розуміють, якщо вони втратять Кремінну, вся їхня лінія оборони "впаде".

Ще в одній публікації The New York Times говорить про культурні втрати українців, передовсім йдеться про будівлі, пам’ятники та інші культурні об’єкти, які росіяни зруйнували на території України під час повномасштабного вторгнення. Автор проводить паралелі із руйнуваннями в інших країнах у воєнні періоди, пише про руйнацію Святогірського монастиря. І разом із тим акцентує на післявоєнному відродженні культури українцями й не тільки.

The Washington Post:

Про погрози Лаврова щодо ескалації на фоні планів України провести мирний саміт у лютому повідомляє Washington Post. Тут же згадуються і заяви Путіна щодо готовності до мирних переговорів, які після його дій не сприймають серйозно ні Захід, ні Україна.

Ще один матеріал видання присвячений темі захопленої українською армією ворожої техніки. Зокрема журналісти поговорили з військовими бригадами про стан тієї техніки, можливості її ремонтувати, часові та ресурсні затрати. Зокрема, журналісти поговорили із бійцем танкової частини 25-ї бригади Вадимом Устименком, який пояснив стан захопленої ворожої техніки: "Ті, які можна було одразу запустити або які потребували лише кількох хвилин роботи, можна було перерахувати на пальцях однієї руки. Ті, які потребували ремонту, але зрештою запрацювали, ймовірно, становили ще 30%. А решта відсотків 50 – це сміття, яке потребує дуже багато роботи".

The Guardian

Британське видання публікує матеріал про українських дітей у таборах Криму, яких не повертають до батьків місяцями. Зокрема, The Guardian ділиться історією мешканки Херсону, яка під час окупації міста відправила до кримського табору у Євпаторії свого 14-річного сина. Наприкінці листопада хлопчик переслав їй серію жахливих голосових повідомлень від начальника свого табору, в яких йшлося про те, що його не пустять назад до Херсона через його проукраїнські погляди. Сотні українських дітей віком від шести до 16 років з Херсонської та Харківської областей застрягли в російських літніх таборах тижнями, а в деяких випадках і місяцями, пишуть вони.

Також британці зробили підбірку нових слів, які увійшли до українського лексикону вже під час війни Росії проти України, починаючи із 2014 року – "від термінів, які висміюють російського ворога, до тих, що маскують похмуру реальність війни". Про заміну слова "останній" на "крайній", про аватарів та бавовну вони поспілкувалися із Лесем Белеєм.

BBC

Декілька політичних аналітиків діляться можливими варіантами розвитку війни в Україні та її впливу на світ. Про ключовий фактор російського наступу навесні нового року: "Путін дав зрозуміти, що не зупиниться. І Україна дала зрозуміти, що все ще бореться за своє життя", – вважає заступник директора Інституту стратегічних досліджень Великої Британії Майкл Кларк. Тим часом Піонтковський переконаний, що Україна поверне свої землі.

CNN

Видання також говорить про бої за Кремінну та про великі втрати росіян на цьому напрямку. Також про значення міста у контексті бойових дій. Кілька тижнів тому здавалося, що українські сили були на порозі повернення Кремінної, але українські чиновники заявили, що підступи до міста були складними через значні мінування.

Ще в одному своєму матеріалі CNN розповідають історію 12-річного українського хлопчика, якому життєво необхідними є спеціальні засоби для дихання. Проте через блекаут постійний доступ до них стає надзвичайно складним.

Gazeta Wyborcza

Польське видання наголошує на планах Путіна збільшити армію до понад мільйона солдатів. Ця армія функціонуватиме за радянським зразком, говорять польські журналісти.

Ще в одному матеріалі Gazeta Wyborcza пише про погрози Заходу від Лаврова, які лунають попри цинічні заяв и Путіна про готовність до мирних переговорів. Видання відводить Путіну роль Володаря перстенів, нагадуючи про його подарунок під час неформального саміту Співдружності незалежних держав – 9 перстенів, по одному для кожного учасника.