Лайфхаки й блекаут. Меню, їжа, продукти

Про все це — у нашій пояснювальці.

Бобові

Відваріть будь-який вид бобових і перетріть відварену страву на пасту, додаючи улюблені спеції. Потім цю пасту можна буде намастити на хліб.

Гарбуз

Якщо світло дають на короткий час – встигніть запекти гарбуз. І зберігайте.

Гарбуз – поживний продукт, збагачений вітамінами.

Із запеченого гарбуза можна готувати кілька страв:

їсти його запеченим,

приготувати згодом із нього суп-пюре,

зробити гарбузове пюре,гарбузовий соус чи пасту на хліб.

Оливки

Це продукт, який містить в собі вітаміни А, В, D і К плюс мікроелементи.

Мед та арахісове масло

Добрий нефільтрований мед має властивість зберігається близько року й утримує в собі багато поживних речовин.

Гречана каша

Ця каша може бути готовою до вживання, якщо її на ніч залити водою та підсолити.

Мультиприготування продуктів

Щоб зекономити час, коли вмикають світло, можна одночасно в одній великій каструлі готувати макаронні вироби та яйця з попередньо добре вимитою шкарлупою. А для ще більшої економії часу та конфорок (раптом у вас велика родина) – у друшляку, поставленому на каструлю, можна приготувати ряд інших страв на пару: овочі, кашу тощо.

Капуста та інші ферментовані овочі

Купіть достоту ферментованих овочів й робіть усілякі поживні салати. В зимовий період овочі можна зберігати на балконі.

Як підігріти їжу, коли немає ні світла, ні газу?

Поставте кілька запалених свічок. Накрийте їх решіткою для гриля. На таку решітку краще ставити неглибокі посудити. В них можна розігрівати їжу. Якщо це сковорідка – то й смажити яйця чи омлет.

Також можна користуватись сухим спиртом. Для цього потрібно купити спеціальний пальник. Тоді ви будете цілком мобільні в приготуванні їжі.

Ще можна знайти в магазині (хоча це часто великий дефіцит, адже основна частина цієї продукції йде на фронт) безполуменеві нагрівачі їжі хімічної дії — спеціальні пакети для підігріву їжі.

Що потрібно пам’ятати?

У відключеному від електрики холодильника приготовані страви залишаються безпечними до п’яти годин часу.

Якщо морозильна камера заповнена – до 48 годин ви можете не хвилюватись за якість продуктів.

У напівпорожній морозильній камері розраховуйте зберігати продукти на добу часу плюс/мінус часу.

Важливі поради

Якщо у вас вдома електроплита – придбайте про всяк випадок газовий пальник.

Не забувайте за будь-якої можливості наповнювати термоси гарячою водою. В цьому випадку ви зможете запарювати вівсяні пластівці, супи швидкого приготування чи каші, кускус тощо.

Вода

Водою треба запастись завчасно, замовивши бутлі з водою у спеціальної служби, або придбати в супермаркеті. І цю воду притримувати. Або ж завжди поповнювати запаси.

У містах і селах існують природні джерела з питною водою – колодязі, бювети тощо. Погугліть завчасно в інтернеті й знайдіть завчасно, де саме найближче біля вас знаходяться такі місця.

Запасіться їжею довгого зберігання, яка не потребує термічної обробки

Печиво, хлібці, енергетичні батончики, консервація, консерви, консервована кукурудза та горошок, олія, у вас також мають бути продукти зі значним вмістом глюкози. Вченими доведено, що на глюкозі людина може прожити достатньо довгий час.

Тривожна валіза

У кожній родині повинна бути зібрана тривожна валіза, яка дозволить вам протриматись щонайменше три доби з їжею, ліками, документами, спальниками, водою та джерелами світла.

Головна порада

В жодному випадку не панікуйте. Робіть все виважено і по заздалегідь підготованому вами плану. Отже, плануйте і дійте.

Все буде добре!