Легенда "Барселони" закликав молодих футболістів обов’язково ходити на вечірки
Легендарний захисник іспанської "Барселони" Жерар Піке вважає, що молоді футболісти обов'язково повинні ходити на вечірки
Про це повідомляє Marca.
"Розумію, що люди так сильно люблять футбол, але вони повинні розуміти, що гравці – це теж люди. Ти не робот, який тільки тренується, їсть і спить. Нам потрібно вести світське життя, ходити на вечірки. Я мав майже 20-річну кар’єру, змагаючись на топ-рівні і я ходив на вечірки. Потрібно виходити на вулицю, коли тобі виповниться 20, а коли тобі виповниться 21, обов’язково ходити на вечірки. Якщо ти не гуляєш 5 років - життя стане безрадісним", - заявив Піке.
Цього місяця, посеред сезону, Жерар Піке оголосив про закінчення кар'єри. На рахунку 35-річного захисника 616 матчів за "Барселону". Іспанець вигравав ЧС, чемпіонат Європи, АПЛ, Лігу чемпіонів і Ла Лігу.
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