Легенда "Барселони" закликав молодих футболістів обов’язково ходити на вечірки

Про це повідомляє Marca.

"Розумію, що люди так сильно люблять футбол, але вони повинні розуміти, що гравці – це теж люди. Ти не робот, який тільки тренується, їсть і спить. Нам потрібно вести світське життя, ходити на вечірки. Я мав майже 20-річну кар’єру, змагаючись на топ-рівні і я ходив на вечірки. Потрібно виходити на вулицю, коли тобі виповниться 20, а коли тобі виповниться 21, обов’язково ходити на вечірки. Якщо ти не гуляєш 5 років - життя стане безрадісним", - заявив Піке.

Цього місяця, посеред сезону, Жерар Піке оголосив про закінчення кар'єри. На рахунку 35-річного захисника 616 матчів за "Барселону". Іспанець вигравав ЧС, чемпіонат Європи, АПЛ, Лігу чемпіонів і Ла Лігу.

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