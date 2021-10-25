Легендарний боксер Тайсон розповів, коли збирається повернутись в ринг

Про це повідомляє The Sun.



За словами Тайсона, він планує вийти в ринг у лютому.



"У мене є бажання провести бій в лютому. Ми досить скептично ставимося до суперника, але це буде дійсно мотивуючий суперник", - сказав Майк Тайсон.

Після відновлення кар'єри Майк Тайсон провів один виставковий бій - восени 2020 року в Лос-Анджелесі легендарний супертяж побоксував з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився нічиєю. Нагадаємо, 29 листопада Майк Тайсон та Рой Джонс не погодилися із нічийним результатом, який зафіксували судді за підсумками їхнього бою.

Нагадаємо, 22 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що його третій бій з Майком Тайсоном зірвався через фінансові причини. Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb