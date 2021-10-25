Легендарний боксер Тайсон розповів, коли збирається повернутись в ринг
Колишній абсолютний чемпіон світу з боксу в суперважкій вазі Майк Тайсон зізнався, що проведе наступний бій на початку 2022 року
Про це повідомляє The Sun.
За словами Тайсона, він планує вийти в ринг у лютому.
"У мене є бажання провести бій в лютому. Ми досить скептично ставимося до суперника, але це буде дійсно мотивуючий суперник", - сказав Майк Тайсон.
Після відновлення кар'єри Майк Тайсон провів один виставковий бій - восени 2020 року в Лос-Анджелесі легендарний супертяж побоксував з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився нічиєю.
- Нагадаємо, 29 листопада Майк Тайсон та Рой Джонс не погодилися із нічийним результатом, який зафіксували судді за підсумками їхнього бою.
- Нагадаємо, 22 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що його третій бій з Майком Тайсоном зірвався через фінансові причини.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.26
Купівля 26.26Продаж 26.52
-
EUR
Купівля 30.42Продаж 30.81
- Актуальне
- Важливе