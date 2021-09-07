Легендарний боксер Тайсон вирішив знову повернутись в ринг
Легендарний американський боксер Майк Тайсон вирішив провести виставковий поєдинок з Ленноксом Льюїсом
Про це повідомляє Vringe.com.
Тайсон хоче провести виставковий поєдинок з Льюїсом, якому нокаутом програв в червні 2002 року.
"Нам відомо, що Тайсон намагається влаштувати бій з Ленноксом Льюїсом. Нам сказали, що Тайсон боїться битися з Холіфілдом. Майк занадто наляканий. Він думає, що Евандер його нокаутує", - заявивглава стрімінговой платформи Triller Джон Кавана..
Після відновлення кар'єри Майк Тайсон провів один виставковий бій - восени 2020 року в Лос-Анджелесі легендарний супертяж побоксував з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився нічиєю.
- Нагадаємо, 29 листопада Майк Тайсон та Рой Джонс не погодилися із нічийним результатом, який зафіксували судді за підсумками їхнього бою.
- Нагадаємо, 22 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що його третій бій з Майком Тайсоном зірвався через фінансові причини.
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