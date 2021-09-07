Легендарний боксер Тайсон вирішив знову повернутись в ринг

Про це повідомляє Vringe.com.



Тайсон хоче провести виставковий поєдинок з Льюїсом, якому нокаутом програв в червні 2002 року.



"Нам відомо, що Тайсон намагається влаштувати бій з Ленноксом Льюїсом. Нам сказали, що Тайсон боїться битися з Холіфілдом. Майк занадто наляканий. Він думає, що Евандер його нокаутує", - заявивглава стрімінговой платформи Triller Джон Кавана..



Після відновлення кар'єри Майк Тайсон провів один виставковий бій - восени 2020 року в Лос-Анджелесі легендарний супертяж побоксував з Роєм Джонсом. Поєдинок завершився нічиєю.

Нагадаємо, 29 листопада Майк Тайсон та Рой Джонс не погодилися із нічийним результатом, який зафіксували судді за підсумками їхнього бою.

Нагадаємо, 22 квітня колишній абсолютний чемпіон світу Евандер Холіфілд заявив, що його третій бій з Майком Тайсоном зірвався через фінансові причини.